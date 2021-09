Iván Bolaños, el ‘duende de la salsa’, limpia calles porque la pandemia apagó la música

Iván Bolaños empezó a trabajar en agosto en la Municipalidad de Goicoechea y asegura que es una bendición tener empleo con todas las garantías sociales. Foto: Iván Bolaños para LN.

Con su voz hizo bailar a muchos y logró llevarle alegría en cada escenario que se presentó. Así es como muchos recuerdan a Iván Bolaños, El duende de la salsa, en otrora voz principal de agrupaciones como Explosión y La Solución.

Entre algunos de sus éxitos más recordados, con el que muchos lustraron la pista en los salones de baile del país, se encuentra el tema Me has echado al olvido.

Sin embargo, la pandemia le asestó un gran golpe al sector artístico. Empezaron a cerrar los centros de recreación, se vaciaron los escenarios y se apagaron las luces. El show se había detenido.

Iván fue uno de los tantos afectados dentro del gremio. “La pandemia nos volcó complemente, nos sacó del trabajo, no hubo manera. Todos los lugares donde cantábamos, tocábamos o hacíamos arte, todo eso se cerró, no hubo espacio para trabajar y lamentablemente se nos cerraron las puertas”, recordó el músico.

“Somos el grupo más afectado y, desgraciadamente, no hay apoyo del gobierno ni de ninguna autoridad. Pensaron en todo mundo, menos en los artistas”, agregó Bolaños, quien cumplirá 51 años el próximo 28 de setiembre.

En su caso, cuando dejaron de llamarlo para las presentaciones en vivo, no se quedó con los brazos cruzados esperando a que alguien lo ayudara. De inmediato Bolaós buscó otras opciones.

Fue así como empezó a trabajar en una finca, pero sus ingresos tampoco fueron los que esperaba. “La cuestión monetaria mermó a casi un 25%, entonces no ganaba lo que solía, pero por lo menos tenía trabajo”, destaca con orgullo.

Nueva oportunidad

Ante el azote de la pandemia, Iván Bolaños trabajó primero en una finca y ahora está feliz de la oportunidad de formar parte del equipo de limpieza de la Municipalidad de Goicoechea. Foto: Iván Bolaños para LN.

Con sus labores en la finca Iván estaba agradecido, más no satisfecho. Entonces siguió tocando puertas hasta que encontró una nueva oportunidad: trabajar en la Municipalidad de Goicoechea.

En dicho municipio El duende encontró una plaza en el equipo encargado de limpiar las calles del cantón, desde el mes de agosto.

“Soy ejecutivo de limpieza de las calles de Goicoechea”, afirma con una gran sonrisa.

Iván se siente feliz no solo de tener trabajo estable sino, además, de tener acceso a todas las garantías sociales.

“Es una bendición enorme”, asegura.

“Me siento muy feliz, muy honrado y muy contento de trabajar. Muy agradecido por la oportunidad que me están dando”, reconoció el artista quien es recordado por interpretaciones como Te lo pido por favor.

Asegura que en medio de sus labores de ornato se ha topado con algunas personas que lo reconocen, que le brindan palabras de apoyo y admiración por su gran empeño.

Con su uniforme y una actitud positiva, Iván Bolaños es un ejemplo de perseverancia. También se dedica a pintar en acrílico y vender sus cuadros. Foto: Iván Bolaños para LN.

“Alguna gente lo reconoce a uno y conversan. Se sienten contentos de ver que uno todavía está activo. Aquí no se trata de quien lo reconozca a uno, el secreto es esforzarse en cualquier campo y tratar de hacer las cosas de la mejor manera y surgir”, expresó Bolaños.

“Sé que Dios tiene cosas muy grandes para uno y lo mejor está por venir”, añadió con el optimismo que lo caracteriza.

“Estoy bendecido, creo que estoy demostrando la mejor bendición con las cosas que Dios me ha enseñado. He aprendido que la vida no es solo diversión, sino hay que vivir, disfrutar y ser feliz, que es lo más importante”, añadió.

[ Tras 95 días en el hospital y 12 operaciones, músico de Son de Tikizia necesita apoyo porque se quedó sin trabajo ]

Aparte de su labor con la Municipalidad, Bolaños también ha explorado otra de las facetas que lo apasionan y se ha dedicado a pintar en acrílico y vender algunas de sus obras.

“Me gusta mucho el arte y hemos estado vendiendo uno que otro. No he vendido como yo quisiera, pero ahí vamos”.

Siempre positivo

En su quehacer, Iván Bolaños asegura que se ha topado con algunos colegas del ámbito artístico que le brindan palabras de apoyo pero también con algunas personas que solo le dejan comentarios negativos.

“Siempre uno recibe palabras halagadoras de alguna gente y otros lo que solo crítican (ríe). Pero siempre hay que tomar lo positivo y dejar lo negativo a un lado, aprender que hay que sacar lo bueno nada más. Siempre van a existir críticas, algunas buenas, otras malas y otras pésimas, pero yo hago lo que decía mi papá: ‘a palabras necias, oídos sordos’ y me concentro en hacer las cosas de la mejor manera”, afirmó.

Con respecto a la posibilidad de volver a cantar cuando pase la pandemia, Iván lo tiene muy claro. “Yo no me he alejado de los escenarios nunca, fue la pandemia la que me alejó, yo sigo en pie y quiero seguir con mi carrera artística. Sin embargo no planeo dejar de lado mi trabajo en la municipalidad, es muy importante para mí, porque me da garantías sociales y lo disfruto enormemente”.

[ Verdulero, mandadero y repostera; los nuevos oficios de los desempleados de la música ]

El músico reconoció que en el pasado también enfrentó otros obstáculos personales que lo afectaron. “Estuve tratando de salir de un montón de problemas. Para nadie es un secreto que estuve mal, pero ahora estoy mejor que antes, el pasado ya pasó. Lo que se vivió, se vivió y no vale la pena recalcarlo, sino más bien concentrarse en todo el esfuerzo”.

“Como repito, todo lo bueno que se haga es lo que importa. Lo que ya se hizo quedó en el pasado. Vamos surgiendo y echando pa’ lante”, concluyó.

Si desea comprar alguno de los cuadros pintados por Iván Bolaños, lo puede contactar al teléfono 6150-1237.