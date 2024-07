‘Skywalkers’: La audaz historia de amor en los rascacielos que llega a Netflix

Netflix añadió a su catálogo un nuevo documental titulado Skywalkers: Una historia de amor (2024) que narra cómo “dos aventureros desafían los límites de su amor y su confianza al escalar uno de los edificios más altos del mundo para realizar un truco acrobático”, se lee en la página web.

Ivan Beerkus y Ángela Nikolau son los protagonistas de esta historia. Ambos suman miles de seguidores en las redes sociales por sus publicaciones desde las alturas.

Según los videos promocionales del documental, los jóvenes se conocieron en 2016, gracias a que comparten el interés de escalar los edificios más altos del mundo.

Su historia de amor, de ocho años, inspiró a Jeff Zimbalist a dirigir el proyecto audiovisual de una hora con 40 minutos, en el que se aprecian los desafíos a los que se enfrenta la pareja para llamar la atención en redes sociales.

En una reciente entrevista para CNN, Nikolau contó que esta pasión pudo surgir porque sus padres trabajaban en un circo; por parte de Beerkus, esta actividad le ofrece “claridad mental”.

“Cuanto más alto subía, más fácil era respirar”, aseguró Beerkus al canal de televisión. “Esta vida extrema, este estado mental expandido, es esencial para mí”.

El director Jeff Zimbalist declaró al mismo canal que esta historia “no se trata sólo del miedo a caer desde las alturas, sino más bien del miedo a enamorarse”.

“Ángela primero me dijo que eran competidores y rivales. Pero se podía sentir que ahí había un coqueteo burbujeante”, añadió.

Sobre el proceso de grabación, el director declaró: “Hablamos mucho con Ivan y Angela y les dijimos: ‘Por favor, no hagan nada más loco que lo que harían normalmente’, porque para nosotros, esta no es una película sobre si tienen éxito o no en Merdeka o en cualquier otra escalada, el suspenso genuino aquí es si eligen confiar el uno en el otro”.

