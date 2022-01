Santa Cruz canceló sus fiestas... pero desde Facebook se convoca a festejo clandestino

La pandemia ha obligado a la Municipalidad de Santa Cruz a cancelar este 2022, por segundo año consecutivo, sus ya conocidas Fiestas Típicas Nacionales, en honor al Santo Cristo de Esquipulas.

Según dio a conocer Francisco Mairena, vocero del gobierno local, este año ni siquiera tramitaron un permiso ante las autoridades sanitarias para llevar a cabo sus festejos, los cuales se realizaban tradicionalmente por una semana, iniciando el 14 de enero.

“Las fiestas de Santa Cruz no son iguales a las de San Carlos, ni a las de Liberia, ni a las de Nicoya. La mayoría de las fiestas que están autorizadas en este momento es porque son hechas en un campo ferial; mientras que una de las características principales de las fiestas de Santa Cruz es que se realizan en el puro centro del pueblo, entonces el campo ferial se usa para otras cosas”, comentó Mairena.

“Entonces ni siquiera se gestionó (el permiso). Estamos esperando que la normalidad llegue a la medida que sea al nuevo orden y ahí buscamos hacer las fiestas, pero hasta el momento ni siquiera se ha intentado”, agregó.

Las corridas de toros son de las actividades más concurridas en Santa Cruz. (Alonso Tenorio)

A modo de ejemplo, el vocero explicó la situación que tendrían con el público en el redondel, pues, a diferencia de otros recintos de este tipo, el de Santa Cruz está hecho con madera y tablas que quedan separadas unas de otras y los espectadores pueden escabullirse por debajo de la estructura para ver las corridas de toros. Incluso, el evento se podría apreciar desde afuera del redondel sin ningún problema. Esto supondría una aglomeración de personas.

“Para nosotros es comprensible el por qué el Ministerio de Salud no da el permiso (...). Entonces fiestas típicas no hay, esperamos poder hacerlas en el 2023”, añadió.

Lo que sí se mantiene para este año es la semana cultural, que se realiza desde el 3 y hasta el 10 de enero. Como parte de este encuentro, que se lleva a cabo en las instalaciones de Coopeguanacaste con un aforo reducido y se trasmite de forma virtual, se presentan shows de bandas, mascaradas, marimba y grupos folclóricos, entre otras muestras culturales.

¿Y el 14 de enero?

Los santacruceños celebran la festividad del Santo Cristo de Esquipulas cada 14 de enero y, a pesar de que la municipalidad desistió de hacer las fiestas, la página de Facebook e Instagram Fiestas Típicas Santa Cruz está convocando a sus casi 150.000 seguidores para que lleguen ese día al cantón guanacasteco.

“Este año no hay fiestas típicas nacionales, pero, ¿cuántos vienen para acá el 14 de enero a ver qué hay? por si algo, por aquello, por si las moscas... es mejor estar cerquita, como la oreja del cacho”, dice la publicación junto a una imagen en la que se lee “Voy a Santa Cruz el 14 de enero a ver qué hay” y los hashtag “#Nosvemosel14deenero” y “#unarazadiferente”.

En dicha publicación los comentarios de apoyo a la actividad clandestina son numerosos: “Si hay (fiestas) en Alajuelita como no van a ver en Santa Cruz... Nos vamos para allá pues... Y si no hay pachanga la hacemos en cualquier bar del pueblo...”, dice una de las opiniones.

Este año no hay Fiestas Típicas Nacionales pero cuántos vienen para acá el 14 de enero ? A ver qué hay, por si algo, por... Posted by Fiestas Típicas Nacionales Santa Cruz on Sunday, January 2, 2022

Ante la consulta, el vocero del gobierno local aseguró que la Municipalidad de Santa Cruz no tiene nada que ver con dicha actividad y que la Policía Municipal intervendría si se llegara a realizar un evento masivo.

“Esa página no es municipal y hasta el momento no se sabe nada. Nosotros tenemos a la Policía Municipal que se encarga de esos casos y normalmente se pone a disposición del Ministerio de Salud. Sin embargo, reitero que nosotros, como Municipalidad, no tenemos nada que ver”, dijo Mairena.

Esta no sería la primera vez que el pueblo santacruceño se aglomera en medio de la pandemia, irrespetando las medidas sanitarias impuestas por la covid-19. El 14 de enero del 2021 y ante la cancelación de las fiestas, los ciudadanos armaron las celebraciones por su cuenta.

En esa ocasión, el alcalde Jorge Alfaro detalló que optaron por pedirle a la Policía Municipal no intervenir, por temor a provocar enfrentamientos.

La Nación intentó conversar con el alcalde de Santa Cruz, sin embargo, Mairena dijo que Alfaro no estaba disponible.