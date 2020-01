“Estoy vuelto loco, todo el mundo me había dicho de estas fiestas y yo dije: voy a darle la oportunidad. Y no me arrepiento de nada. Llegué a las 12:30 a. m. de este sábado y no he dormido ni un solo minuto. No hay palabras; estas fiestas son muy organizadas y aquí la gente viene a rescatar la costumbre, eso me tiene fascinado”, dijo el herediano de 35 años.