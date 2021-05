En esta oportunidad, la controversia surge luego de que Disneyland reabriera sus puertas en California, Estados Unidos, después de meses de no estar operando por la pandemia. Entre sus novedades está la modificación de una de sus atracciones: Snow White’s Scary Adventure (La escalofriante aventura de Blancanieves), que ahora se llama Snow White’s Enchanted Wish (El deseo encantado de Blancanieves).