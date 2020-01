“No había cuantificado lo que la gente lo aprecia a uno hasta el momento en que mi decisión se comenzó a hacer pública. He recibido muchas llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes por WhatsApp. Sé que el éxito de Oro y grana no solo se debe a que yo he estado ahí, sino a los contertulios que llegan y a los compañeros que han estado conmigo en este proyecto por tantos años”, refirió Cortés, quien dice que ha valorado la opción de escribir un libro en el tiempo que ahora tendrá libre.