Mike Tyson más allá del cuadrilátero: Polémicas, arrestos y películas

A tan solo cuatro días de la esperada pelea entre Jake Paul y Mike Tyson, no para de crecer la expectativa por quién ganará este combate. No solo está en juego una cifra cercana a los $80 millones, sino también la reputación de ambos boxeadores.

Jake Paul, un creador de contenido que se adentró en el boxeo hace apenas cuatro años, desafió reiteradamente a Iron Mike, la leyenda del peso pesado estadounidense retirado del cuadrilátero desde hace casi dos décadas. Pero, más allá de su época dorada en el deporte y la fama, Tyson ha protagonizado una serie de escándalos mediáticos que, en muchos casos, involucraron procesos judiciales.

Las polémicas y arrestos de Mike Tyson

Durante la década de los años 80, Tyson brilló en el ring. Fue dos veces campeón de pesos pesados y hasta la fecha mantiene el récord como el campeón mundial más joven de la historia, al conseguir este título a los 20 años tras derrotar al jamaiquino Trevor Berbick por nocaut. Aun así, durante sus mejores momentos mantuvo una personalidad controversial.

Un ejemplo claro ocurrió en su famosa pelea de 1997 contra Evander Holyfield. Luego de recibir varios cabezazos de su oponente, quien fue sancionado por esa conducta, Tyson respondió enfurecido y mordió ambas orejas de Holyfield.

Además, según medios estadounidenses, el boxeador ya acumulaba más de 30 arrestos antes de cumplir trece años, cifra que fue aumentando con el tiempo.

En 1989, su entonces esposa Robin Givens, con quien llevaba apenas un año de matrimonio, lo denunció por violencia y abuso conyugal, lo que derivó en su divorcio.

Tres años después fue arrestado y hallado culpable de violar a Desiree Washington, una joven de 18 años. Fue condenado a seis años de prisión y a pagar $30.000 a la víctima. Logró obtener libertad condicional tras cumplir tres años y ocho meses por buen comportamiento.

Sin embargo, esa no sería la única vez que descontaría una condena. En 1998 pasó tres meses en prisión por asaltar a dos personas y en 2003 tuvo que realizar servicio comunitario por asalto, acoso y conducta desordenada, tras iniciar un altercado con dos hombres que solicitaron su autógrafo en un hotel de Brooklyn.

Después de retirarse del deporte en el 2005, al haber perdido su pelea contra Kevin McBride por nocaut, Tyson fue encarcelado nuevamente. En el 2007 tuvo que cumplir 24 horas de prisión por posesión de cocaína y conducir bajo la influencia de drogas. En esa ocasión, también debió descontar tres años de libertad condicional.

Roy Jones Jr. (izq.) lanzó varios golpes contra Mike Tyson (der.) en su combate del 28 de noviembre de 2020, en Los Ángeles, California. (JOE SCARNICI/AFP)

Mike Tyson y sus constantes apariciones en la televisión

Mientras atravesaba sus episodios más polémicos, Mike Tyson siempre se mantuvo presente en la industria del cine y la televisión. Una de sus apariciones más conocidas fue en un episodio de la serie estadounidense Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, en el que interpretó a un asesino. La emisión del capítulo generó indignación en la audiencia, debido a sus antecedentes criminales.

Entre su bibliografía se destacan varios documentales autobiográficos, como Undisputed Truth: My Autobiography (2013), Fallen Champ: The Untold Story of Mike Tyson (1993) y Tyson (2008).

Tyson también participó en filmes como Blanco y negro (1999), Rocky Balboa (2006) y ¿Qué pasó ayer? (2009). Asimismo, estuvo en diversos programas de televisión y comedia estadounidense, como el show de Joan Rivers o ¿Quién manda a quién?, además de aparecer en videos musicales y videojuegos.

Recientemente, volvió a captar la atención pública con su combate contra Roy Jones Jr., el cual fue declarado como empate desde un inicio, ya que se trataba de una pelea de exhibición. Ahora, su enfrentamiento contra Jake Paul será transmitido en vivo por Netflix.

Desde que se confirmó su pelea con Jake Paul, Mike Tyson ha publicado videos y fotografías para aumentar la expectativa de la pelea. Foto: Instagram Mike Tyson.

Fecha, hora y todos los detalles de Mike Tyson vs. Jake Paul

Originalmente, el combate de Mike Tyson vs. Jake Paul había sido programado para el 20 de julio, pero Iron Mike sufrió problemas de salud que obligaron a posponerlo. En el comunicado que anunciaba el aplazamiento, el boxeador de 58 años afirmó: “Aunque tenemos una nueva fecha, el resultado será el mismo, independientemente de cuándo peleemos. Jake Paul será noqueado”.

La pelea se realizará el 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, sede del equipo de los Dallas Cowboys en la NFL, donde se espera una asistencia de más de 80.000 personas.

El combate consistirá en ocho asaltos, cada uno de dos minutos. Será transmitido en la plataforma de streaming Netflix a las 7 p. m., hora de Costa Rica.