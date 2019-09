Hablamos de todo, no es la idea aquí repetirlo. Me guardé la pregunta estrella para el final, por si me tiraba el teléfono. En el momento oportuno le dije "José, para mí su mejor canción es una que no ha sonado, la descubrí por accidente y no sé si usted sabe o alguien de su equipo me puede explicar qué pasó con esa pieza. Se llama Pruébame.