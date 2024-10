La historia detrás del popular ‘iceberg del Mall San Pedro’

Un iceberg es una masa de hielo flotante que sobresale en la superficie del mar, pero al observarlo en las profundidades del océano, se descubre que oculta la mayor parte de su tamaño bajo las aguas. Bajo esta analogía, los internautas amantes del misterio suelen “destapar” temas que parecen inofensivos a simple vista, pero que esconden rumores y leyendas. En Costa Rica, quien lidera este tipo de contenido es el canal Esteb4n99.

“El iceberg del Mall San Pedro” fue el primer video publicado por este canal, dirigido por un joven de 25 años que prefiere permanecer en el anonimato, ya que nunca imaginó que este proyecto se volvería viral. En el video, que ya acumula 145.000 visualizaciones en YouTube, aborda distintas temáticas sobre el centro comercial, que van desde la sensación de laberinto que experimentan los visitantes, hasta las teorías sobre fantasmas y fenómenos paranormales que pudieron ocurrir entre sus paredes.

Oriundo de Cartago, Esteban (el nombre real del autor) lleva una vida tranquila; es estudiante de ingeniería en sistemas y trabaja como analista de datos. Siempre ha sentido un gran interés por el terror y el misterio, por lo que regularmente consume este tipo de contenido en redes sociales, especialmente en YouTube.

Todo comenzó cuando, al estar sumergido en el universo del horror, la plataforma le recomendó un canal llamado Conspiraticos, un pódcast de Costa Rica. En uno de sus episodios hablaron sobre los rumores que rodean al Mall San Pedro, lo que lo motivó a investigar por su cuenta acerca de este centro comercial.

LEA MÁS: Estos son los 15 ticos más poderosos en las redes sociales, ¿los conoce?

Los canales de Dross e Historias del Buho fueron las inspiraciones para Esteb4n99, quien conceptualiza y edita sus propios videos de los icebergs. (Cortesía Esteb4n)

El nacimiento del ‘iceberg del Mall San Pedro’

Después de indagar sobre el recinto ubicado en Montes de Oca en todos los rincones de Internet, Esteban compuso una imagen de un iceberg junto al mall y la subió a Facebook. No pensó demasiado en ello hasta que notó que recibió múltiples comentarios de personas interesadas que compartieron todas las teorías que rodean los pasillos del edificio.

Tanta era la cantidad de relatos y leyendas que decidió adaptarlos para un video de YouTube. Aunque no sabía mucho sobre edición de videos, aprendió sobre la marcha. Optó por utilizar una locución generada por inteligencia artificial y armó el producto: a medida que muestra distintas imágenes del mall, desde sus inicios hasta la actualidad, la narrativa va desgranando cada rumor sobre el edificio.

Debido a que creó el canal Esteb4n99 solo para ese video, hizo el logo rápidamente y no le dio demasiadas vueltas al título: es la combinación de su nombre con el número 4 y el 99, por su año de nacimiento. Subió el iceberg a la plataforma y pensó que ahí terminaría todo. No tenía planeado seguir creando contenido, pero casi inmediatamente después de la publicación comenzó a recibir miles de visitas y comentarios entusiastas que le pedían más videos.

Actualmente, Esteban ha publicado ocho videos que realiza en su tiempo libre, cuando no está estudiando, trabajando o haciendo ejercicio. En menos de tres meses, ha lanzado otros icebergs, como los de la Universidad de Costa Rica (UCR), los call centers, el túnel del Zurquí y el Museo de los Niños, impregnando un toque de terror en cada historia.

LEA MÁS: Araya Vlogs visitó a la tribu caníbal de Papúa Nueva Guinea

'El iceberg de los call centers' fue el segundo video publicado por Esteb4n99, para hablar de historias de terror en sus edificios. (Cortesía Esteb4n)

Como se trata de un tipo de contenido que recopila leyendas y teorías, reconoce que toda la información proviene de Internet, pero es cuidadoso en no compartir afirmaciones falsas. En el futuro, le gustaría conseguir un micrófono y eventualmente hacer las locuciones con su propia voz, siempre con el propósito de entretener a través de su canal, sin incursionar en temas políticos, de farándula o de ataques personales o empresariales.

Además del terror, también busca expandir su contenido hacia otros temas de interés, tanto nacionales como internacionales. Aunque su público actual son personas entre 25 y 30 años, según indican las estadísticas de YouTube, ya ha recibido mensajes de personas de todas las edades interesadas en los icebergs, quienes incluso le proponen temas para nuevos videos.

“Yo no hice esto con la intención de que mi cara se hiciera famosa. Sí me esperaba que iba a tener una recepción medianamente buena, porque es un tema que le interesa a la gente; lo han hablado mil veces en redes sociales, pero no me esperaba que el video tuviera ya casi 150.000 visitas y muchos comentarios (...). Esto es algo que puedo hacer más que todo por amor al arte, no tanto porque yo me siento obligado a hacer videos. No quiero sentir esa presión”, finalizó el creador de contenido, en entrevista con La Nación.

LEA MÁS: ‘Qué buen lugar’: Los cuatro amigos que visitaron 350 destinos en Costa Rica y van por más