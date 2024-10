Araya Vlogs visitó a la tribu caníbal de Papúa Nueva Guinea

Mostrar algo “más allá” de la vida cotidiana fue el propósito de Araya Vlogs al embarcarse en una aventura por Papúa Nueva Guinea, en búsqueda de la tribu korowai, una de las últimas civilizaciones con registro de canibalismo. Fiel al estilo de sus otros videos, el sancarleño viajó a una isla remota para conocer en profundidad esta cultura.

Cristhoper Araya, mejor conocido como Araya Vlogs, mostró el estilo de vida primitivo de los korowai, quienes lo acogieron en medio de la selva de esta isla de Oceanía.

Sin embargo, según relató en una entrevista con La Nación, llegar a este lugar no fue sencillo e incluso temió por su vida, ya que un hombre intentó asesinarlos en el camino.

Este incidente quedó registrado en el segundo video de la serie ya disponible en YouTube, donde se observa que, al detenerse para grabar una casa en las orillas de un río, un hombre salió armado con arco y flecha. Después del susto inicial, los traductores de Araya Vlogs le explicaron la razón: el hombre creía que iban a decapitar a sus hijos, por lo que intentó actuar para evitarlo.

Aun así, la travesía continuó. El youtuber tico se adentró en ríos infestados de cocodrilos hasta llegar al corazón de la tribu orowai, cuyos miembros andan sin vestimenta, cazan para subsistir y preservan tradiciones de cientos de años. En este entorno, logró conversar cara a cara con quienes han consumido carne humana, no por hambre o necesidad, sino como un acto de venganza o protección.

“Mi momento favorito definitivamente fue cuando pude hablar con ellos y me contaban con completa tranquilidad cómo mataban y se comían a un ser humano. Había cierto misterio que yo llevaba, no sabía si eso lo íbamos a poder conversar, y me impactó llegar a que me contaran que el ser humano sabía más rico que un chancho o un casuario y que si se pudieran comer uno hoy en día se lo comerían, porque sabe muy rico. Incluso casi con inocencia, sin ninguna maldad”, agregó Araya.

Araya Vlogs navegó por horas y caminó kilómetros para conocer a la tribu Korowai, una tribu que practicaba el canibalismo. (YouTube Araya Vlogs)

De acuerdo con los korowai, cazar humanos era una práctica habitual en su cultura. Lo hacían en represalia por el asesinato de familiares o cuando descubrían a alguien que practicaba magia. Sin embargo, explicaron que esta costumbre cesó con la llegada de los misioneros extranjeros, quienes intentaron convertirlos al cristianismo. Además, ahora están más conscientes de las leyes del país, ya que podrían ser arrestados y condenados por homicidio si practicaran el canibalismo.

Otro de los aspectos que más impactó a Araya Vlogs fue la arquitectura del lugar. En esta tribu, construyen sus viviendas a 50 metros de altura sobre los árboles, sin la ayuda de maquinaria. Colocan cada pieza a mano mientras trepan abrazados a los troncos. Sus chozas están hechas de palma y comen lo que les ofrece el bosque, sin más agua que la del río aledaño.

La manera en la que cazan su comida fue otro de los aprendizajes que Araya obtuvo de la isla, pues algunas mujeres salen en canoas y pescan solo con flechas, mientras que los hombres persiguen a los cerdos o gallinas salvajes para cocinarlos directamente en el fuego.

En cambio, uno de los animales más sagrados de la tribu es el perro, ya que les alerta sobre la presencia de amenazas, como las serpientes, y les colabora a cazar jabalíes. Cuando uno de estos animales fallece, dejan que se sequen y conservan sus huesos como un símbolo de honor. Por ejemplo, la mujer de mayor edad en los korowai, quien es la más respetada en la comunidad, lleva consigo un collar elaborado con dientes de perros.

Araya Vlogs ascendió a una casa tradicional de la tribu korowai, construida en las ramas de los árboles a 50 metros de altura. (YouTube Araya Vlogs)

Antes de convivir con la tribu, Araya pasó algunos días en la costa de Papúa Occidental, donde mostró el estilo de vida local a pesar de no contar con un traductor oficial. Presentó las comidas tradicionales disponibles en el mercado, donde las ratas se movían de un lado para otro, y explicó que la basura se acumulaba bajo las casas construidas sobre un río porque no tienen forma de deshacerse de ella. También tuvo la oportunidad de grabar a un casuario, una ave endémica del país, al interactuar con las personas y explicar las razones detrás de sus costumbres.

“Fue muy impactante estar alejado de la tecnología y de todo lo moderno, incluso de algo tan simple como un sartén. Lo que creo que se puede aprender de una tribu así es que no se necesita mucho para ser feliz. Obviamente ya estamos acostumbrados a un montón de comodidades que no queremos perder, como la electricidad, el agua potable o un servicio sanitario limpio, pero hay muchas cosas que nos imponen para creer que las necesitamos para ser felices. Se trabaja toda la vida para comprar algo caro que realmente no nos va a hacer felices”, añadió Araya.

Araya Vlogs es un creador de contenido costarricense, originario de San Carlos, que comenzó a publicar videos en YouTube en 2019 para explorar distintos sitios del país. Rápidamente, su personalidad cálida y aventurera le permitió ganarse un lugar entre los influencers más destacados de Costa Rica. Hoy, a sus 25 años, ha visitado más de 30 países en todos los continentes y continúa produciendo videos para conectar con personas de diversas culturas.

