Araya Vlogs nombrado embajador de las PYMES: ‘Me impulsan las ganas de conocer el país y el mundo’

Por destacar el trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas en Costa Rica, Araya Vlogs fue nombrado embajador de las PYMES durante dos años. Este reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), busca que el creador de contenido continúe apoyando a los emprendedores del país.

En una conversación con La Nación, Cristhoper Araya afirmó que su apoyo a los emprendedores del país no proviene desde la perspectiva de un empresario, sino de un creador de contenido que ha grabado distintos lugares del mundo. Según su experiencia, los cambios más pequeños son los que pueden marcan la diferencia en un negocio; por ejemplo, la forma en que se sirve un plato o la manera en la que se atiende un cliente.

Para el joven oriundo de San Carlos, quien ya ha recorrido más de 25 países, el mayor diferenciador es crear un espacio único con decoraciones y adornos que se ajusten al comercio. Desde que comenzó a hacer videos en 2019, ha notado que estos pequeños detalles son los que capturan la atención de sus seguidores, quienes posteriormente visitan los hoteles, restaurantes o lugares que proyecta en sus producciones audiovisuales.

La noticia de ser reconocido como embajador de las PYMES lo tomó por sorpresa. El acercamiento con el ministerio ocurrió a través de un correo electrónico, en el cual lo invitaron a una ceremonia para recibir el título el pasado viernes 28 de junio. Inicialmente, Araya creyó que el título de embajador se otorgaba a personas que ejercían como emprendedores, una categoría en la que no se considera parte, lo que le generó una gran incertidumbre.

Sin embargo, después comprendió que se le reconocía el apoyo que ha brindado a numerosas micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país a través de sus redes sociales. Sus videos destacan por explorar los rincones más remotos de Costa Rica y el mundo. No se limita a ser una guía de lugares turísticos, sino que transporta a los espectadores hacia lo más profundo de otras culturas.

En su canal de YouTube, donde ya suma más de un millón de seguidores, Araya Vlogs ha documentado la belleza escénica del planeta en Asia, Europa, África y América. No acostumbra ocultar la realidad de los lugares que visita, por lo que se adentra en los descontentos sociales y las problemáticas ambientales que encuentra en el camino.

Araya Vlogs limpió la basura de la playa Guacalillo el pasado domingo 28 de abril. (YouTube Araya Vlogs)

Costa Rica no es la excepción a esta regla. Dedicó uno de sus videos a recorrer el barrio de La Carpio, en San José, una zona que mantiene una connotación negativa por sus índices de inseguridad. Aun así, caminó decidido a ir más allá de los prejuicios sobre el lugar. No solo exhibió el ambiente físico, sino que contó la vida de sus habitantes.

Además, en abril pasado, realizó una limpieza en el río Torres, en San José, y en la playa Guacalillo, en Puntarenas. Más allá de simplemente recoger basura, su propósito fue generar conciencia para cambiar los hábitos de la población, al promover el reciclaje y el adecuado manejo de los residuos.

Para Araya Vlogs, lo más relevante de haber sido nombrado embajador de las PYMES en el país es destacar que él y las otras personas, sin importar que sean creadores de contenido, fueron reconocidos como una vitrina para el talento de los emprendedores costarricenses. Este título lo motiva a continuar proyectando a esta población, aunque no sea el enfoque principal de sus videos.

“Aunque ciertamente yo no me dedico a eso, no me dedico directamente al apoyo de las PYMES, directa o indirectamente muchas personas se benefician del turismo, de los hoteles, de la alimentación, de los tours, del transporte de muchísimas cosas en Costa Rica (...). Lo que más me impulsa son las ganas de conocer el país y el mundo para demostrárselo a los demás. Me siento muy feliz, muy honrado de recibir un reconocimiento así”, comentó el creador de contenido, de 24 años.

Los otros creadores de contenido que fueron nombrados embajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas en Costa Rica fueron Karla Scott de Mi Vida Afro, quien aborda temas sociales como la discriminación racial; Lily Cabezas, activista medioambiental; y el equipo de Qué Buen Lugar, un proyecto que destaca lugares para conocer en el país.