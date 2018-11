Los ingresos de Katheryn Elizabeth Hudson -su nombre real- le vienen gracias por su participación en el programa American Idol y del lanzamiento de su último álbum, llamado Witness, lanzado en junio de 2017. Eso sí, este tuvo un éxito menor en comparación con sus otros álbumes que la catapultaron a la fama mundial, como One of the Boys de 2008 y Teenage Dream de 2012, que incluso la llevaron al primer lugar en 2015 con increíbles ganancias de $135 millones en un solo año. Sin embargo, en este periodo de todas maneras la voz del tema I kissed a girl pudo posicionarse al frente del listado que incluye otros grandes nombres del pop.