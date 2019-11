Cuando el famoso rapero Kanye West declaró que había sufrido una metamorfosis espiritual y que ahora le iba a “entregar su talento al Señor”, en enero pasado, nadie arqueó la ceja porque el esposo de la socialité Kim Kardashian venía dando tumbos desde hace rato, con actitudes erráticas que incluso provocaron el llanto y la desesperación de su esposa, escenas que se transmitieron sin filtro, en su momento, en el reality Keeping Up With The Kardashians.