¡Carolina Venegas, jugadora de futbol Internacional, quiere pasar una hora con vos. @cvenegas9 Hacé tu donación ingresando a nuestra pagina Juntos Costa Rica. Encuentra el link en nuestra BIO, todas las donaciones se realizarán por medio de Amigos of Costa Rica. #JuntosCostaRica #SerSolidarioEsSerPuraVida @mfceventos.cr @asuairetravel