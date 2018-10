Jones declaró recientemente que está en contra de que las mujeres transgénero participen en estas competencias, pues aseguró que “no son iguales” y considera no tener nada en común con un transgénero. “Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones. Una mujer nacida mujer jamás será igual a un transgénero, biológicamente no son iguales”, opinó Jones.