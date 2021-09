Hallan muerto a Michael K. Williams, actor de ‘The Wire’ y ‘Lovecraft Country’

Michael K. Williams fue encontrado en su apartamento en Nueva York. (RODRIGO VARELA/AFP)

El actor estadounidense Michael K. Williams fue hallado muerto en su apartamento de Nueva York, informó la policía este lunes 6 de setiembre.

La noticia fue confirmada por su representante Marianna Shafran, de Shafran PR, al medio especializado The Hollywood Reporter.

“Es con profundo pesar que la familia anuncia el fallecimiento del actor nominado al Emmy Michael Kenneth Williams. Ellos piden su privacidad mientras lloran esta pérdida insuperable”, dijo al medio estadounidense.

Según dio a conocer el teniente John Grimpel, del departamento de policía de la ciudad de Nueva York a la agencia AFP, el actor “murió en un apartamento de Brooklyn”.

Si bien el teniente no indicó la causa del deceso, el medio New York Post citó otras fuentes policiales que aseguran que Williams, de 54 años, murió de “una presunta sobredosis” la cual habría ocurrido este mismo lunes en horas de la mañana.

Al parecer, fue uno de sus sobrinos quien dio aviso a las autoridades al llegar al sitio, pues notó que el actor no respondía y se sentía frío.

“Fue hallado inconsciente en el comedor de su lujosa casa de Williamsburg, con lo que parecía ser heroína en la mesa de la cocina”, detalla NYP.

Estrella de televisión

Williams fue conocido por su participación en producciones de HBO. Por ejemplo, estuvo en The Night Of e interpretó a Chalky White en Boardwalk Empire. Sin embargo, el papel que lo catapultó en el 2002, fue el de Omar Little en la serie The Wire.

Esta es una aclamada producción sobre crímenes y su personaje era el de un atracador de Baltimore que portaba una escopeta.

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Michael K. Williams, miembro de la familia de HBO durante más de 20 años. Si bien el mundo es consciente de su inmenso talento como artista, conocimos a Michael como un querido amigo, amado por todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia por esta pérdida inconmensurable“, dijo HBO a través de un comunicado difundido por THR.

Michael K. Williams nació el 22 de noviembre de 1966, en Brooklyn, Nueva York. Fue criado en los proyectos de viviendas Vanderveer en East Flatbush. Debutó en la década de 1990 en películas como Bullet y Mugshot. Sin embargo, su primer contacto con el medio artístico fue en el video Secret, de Madonna, en el que aparece.

Su carrera continuó con la película de comedia Community y obtuvo un pequeño papel en Solo: Una historia de Star Wars. También formó parte del filme The Red Sea Diving Resort, de Netflix.

Durante su carrera, Michael K. Williams obtuvo tres premios Emmy como actor de reparto en una serie limitada o película, por su trabajo en When They See Us, The Night Of y Bessie. Además, recientemente recibió una nominación al Emmy 2021 como mejor actor de reparto en una serie dramática, por su papel de Montrose Freeman en Lovecraft Country.

Adicciones

Michael K. Williams nunca había ocultado su problema con las drogas, de hecho, siempre fue muy abierto con la prensa y sus seguidores sobre sus adicciones.

El aclamado actor había dicho al sitio NPR que ante su desesperación de verse consumido por las drogas, terminó en una iglesia de Nueva Jersey pidiendo ayuda.

“Cuando entré por esas puertas, estaba destrozado. Esto fue, diría yo, alrededor de la tercera temporada de The Wire. Estaba drogado y en peligro de destruir todo por lo que había trabajado tan duro. Entré por esas puertas y conocí a un hombre que ni siquiera había oído hablar de la serie, mucho menos la había visto “, dijo durante esa entrevista del 2016.

Asimismo, añadió que cuando The Wire terminó no tenía herramientas para lidiar con el final y se refugió en su personaje, Omar, a quien fue adaptando a la realidad de Michael para fusionarlos en una sola persona. Fue un momento de “oscuridad”, aseguró.

“Los personajes que más significan para mí son los que casi me matan. Es un sacrificio que he decidido hacer “, afirmó en una entrevista con The New York Times.

La adicción a las drogas lo persiguió desde que era adolescente. Aunque muchas veces intentó salir, recayó en múltiples ocasiones, generándole graves daños. Este 6 de setiembre, a eso de las 2:12 p. m. las autoridades declararon fallecido al actor.