Gustavo Alfaro y sus frases ‘trilladas’ fueron motivo de bromas en popular programa argentino

Hay que aceptarlo, a los aficionados ticos les dolió en el alma cuando entrenador Gustavo Alfaro dejó la Selección de Costa Rica para asumir, hace pocos días, el combinado patrio de Paraguay. Si ya había despecho, pues todo hace pensar que se marchó por un mejor panorama económico, esto se atizó la semana pasada, debido a que en su presentación en Sudamérica utilizó frases casi idénticas a las que pronunció estando al mando de La Sele.

Resulta que sus palabras, que endulzaron el oído a más de uno, no pasaron desapercibidas en Argentina, país de origen del estratega. Allí, en el popular programa radiofónico Paren la mano (emitido el 19 de agosto), reaccionaron entre risas y bromas al discurso del nuevo seleccionador de Paraguay.

Programa argentino bromeó con la retórica de Gustavo Alfaro

“Empiezo a considerar que hace a propósito la construcción del personaje”, aseguró Germán Beder, uno de los panelistas. Ante esto, su compañero Joaquín Cavana respondió: “Para mí no tiene más. No hay mucho, hay como 5 o 6 recursos con los que va jugando de vez en cuando. No sé si hay mucho más”.

Concretamente, hicieron mofa de un segmento de la conferencia de prensa en la que Alfaro dice: “¿Dónde está el escudo? Está acá a la izquierda, donde está el corazón, vinculado a los sentimientos nuestros ¿Dónde va el nombre del jugador? En la espalda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nombre del jugador siempre va a estar por detrás de lo que representa”.

“No veo del humo”, fue uno de los comentarios que soltaron entre risas, al ver el video. Además, compararon la habilidad discursiva del técnico con la de otros colegas argentinos: Néstor Pipo Gorosito, Marcelo Gallardo, Jorge Sampaoli, Caruso Lombardi, Sebastián Beccacece, Gabriel Milito, Gabriel Heinze y Fernando Gago.

Justamente, afirmaron que “ahí somos potencia”, refiriéndose a la peculiar manera de comunicarse que tienen los estrategas de esa nación. Entre la mofa, manifestaron su deseo de que esta lista de entrenadores esté presente en el fútbol argentino, para llenarlo de picante con su retórica. “¡Sabés cómo despegaría esto!”, aseveró el director de Paren la mano, Lucas Rodríguez.

Los miembros de 'Paren la mano', Joaquín Cavana, Roberto Galati, Lucas Rodríguez y Germán Beder posan con José Torres 'El maligno', campeón olímpico de BMX.Foto: Instagram

Sin embargo, no todo fueron bromas. Roberto Galati, miembro del show, se fue con todo y lanzó: “Nunca vi un Boca (Juniors) tan malo como el de Alfaro. (...) Nunca vi uno tan temeroso como el de este hombre”.

A esta crítica contra Gustavo Alfaro, quien dirigió al equipo Xeneize en 2019, Joaquín Cavana añadió con humor: “Se habrán pensado (los jugadores de Boca Juniors) que el nombre estaba delante del escudo”.

Además, el chiste relacionado con Alfaro escaló más allá de la cabina de radio y llegó a los Premios Martín Fierro Digital (que reconocen a los mejores creadores de contenido de Argentina). Justamente, Lucas Rodríguez tuvo que abandonar antes de tiempo el programa en que bromearon sobre el técnico, pues estaba nominado a estos galardones.

Antes de marcharse, prometió que si ganaba replicaría la frase de Gustavo Alfaro, y así lo hizo. Rodríguez ganó el Martín Fierro Digital de Oro al mejor creador de contenido argentino de 2024, y en su discurso de agradecimiento pronunció: “No se olviden que el escudo siempre está delante, del lado del corazón y atrás están los nombres. Así que es más importante el escudo que los nombres”.