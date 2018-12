“En el redondel de toros de Zapote nunca me ha golpeado un toro. Sí me han golpeado en otros lados, una vez en Pérez Zeledón un toro me quebró dos costillas, en Turrialba también me agarró otro, y en Puriscal…, pero en Zapote nunca un toro me ha golpeado así como para mandarme a la Cruz Roja, han sido revolcadillas en juegos o cosas así, pero muy mínimas”, recalca el torero, quien está casado y es papá de un niño de tres años que ya muestra deseos de seguir los pasos de su padre.