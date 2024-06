Eurocopa, ‘Los Simpsons’ y ‘Duro de matar’: Repase el nuevo catálogo de la fusión de Disney Plus y Star Plus

Disney Plus absorbió el catálogo de Star Plus este 26 de junio. Ahora, Mickey Mouse, Homero Simpson, Cristiano Ronaldo y Bruce Willis se codearán en la amplia oferta de contenidos que brinda esta plataforma de streaming.

Si usted utilizaba la cuenta para entretener a los más pequeños de la casa, no se preocupe, pues Disney Plus cuenta con controles parentales con los que podrá garantizarse que los niños puedan acceder únicamente al contenido infantil.

Acá le dejamos una lista de recomendaciones que podrá disfrutar con la unificación de estos dos servicios de entretenimiento.

Eurocopa y todo ESPN

La Eurocopa es una de las competiciones deportivas que podrá seguir en vivo tras la fusión de Disney Plus y Star Plus. Foto: Tomada de uefa.com (Tomada de uefa.com)

Eurocopa y fútbol: Es época de Eurocopa y si usted es usuario de Disney Plus podrá disfrutar de todos los partidos de la máxima competición de selecciones europeas. Si es amante del fútbol también puede ver las transmisiones en vivo de las principales ligas europeas como La Liga, la Premier League, la Serie A y la Bundesliga. Además, los torneos internacionales como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League están disponibles para los suscriptores.

NBA:Los partidos de la NBA, incluyendo los playoffs y las finales, son una atracción principal en Star Plus, ahora disponible en Disney Plus. La cobertura incluye no solo los juegos en vivo, sino también análisis y programas especiales que profundizan en las estrategias y actuaciones de los jugadores y equipos.

NFL: Los aficionados al fútbol americano pueden seguir toda la acción de la NFL, desde los partidos de temporada regular hasta el Super Bowl. La cobertura de ESPN asegura que los suscriptores no se pierdan ni un solo momento de este deporte.

Tenis y otros deportes:ESPN también ofrece cobertura de los principales torneos de tenis, como los Grand Slams, y eventos de otros deportes como el rugby, el boxeo y la Fórmula 1. Esta diversidad asegura que siempre haya algo emocionante para ver, sin importar la preferencia deportiva de los usuarios.

‘Los Simpsons’ y más series icónicas

La familia Simpson y la vida en Springfield llegó a Disney Plus como uno de los principales atractivos de su fusión con Star Plus. Foto: Archivo

Los Simpsons: No se puede hablar de Star Plus sin mencionar a Los Simpsons. Las más de 30 temporadas de esta icónica serie están ahora disponibles en Disney Plus.

Padre de Familia: Otra joya animada que se sumará desde el catálogo de Star Plus es Padre de Familia. La serie creada por Seth MacFarlane ofrece una visión irreverente y cómica de la vida de la familia Griffin.

The Walking Dead: ¿Qué decir de The Walking Dead? La serie se ha posicionado como una de las más importantes desde su estreno en 2010. Basada en los cómics de Robert Kirkman, la historia sigue a un grupo de sobrevivientes en un mundo devastado por los zombies.

American Horror Story: Para los amantes del terror, American Horror Story es uno de los principales atractivos. Cada temporada cuenta una historia diferente con personajes y tramas que varían desde casas encantadas hasta circos de horrores.

‘Duro de matar’ y más películas imperdibles

'Duro de matar' y otras sagas clásicas del cine están disponibles en Disney Plus. Foto: Archivo

Duro de matar: Los suscriptores pueden disfrutar de todas las películas que conforman esta saga de acción protagonizada por Bruce Willis, desde la original de 1988 hasta las secuelas posteriores.

Deadpool y Deadpool 2: Ya no solo podrá ver a los superhéroes de Marvel. Star Plus aporta ahora a los antihéroes y mutantes. Un ejemplo de esto son las dos cintas de Deadpool protagonizadas por Ryan Reynolds.

Logan: Otro mutante que se une al catálogo es Wolverine. En Logan, Hugh Jackman se despidió de su papel como Wolverine, hasta que anunció que volvería en Deadpool y Wolverine. Por cierto, también podrá ver esta película en un futuro.

Misión Imposible: La franquicia protagonizada por Tom Cruise en el papel del agente Ethan Hunt, es un pilar del cine de acción y espionaje. Los suscriptores pueden disfrutar de todas las entregas de esta saga, desde la primera película lanzada en 1996 hasta las más recientes.

Titanic: El clásico romance entre Jack y Rose a bordo del Titanic sigue siendo una de las historias de amor más queridas del cine. Dirigida por James Cameron, esta película está disponible en Disney Plus.

Avatar: Otro éxito de James Cameron, el filme Avatar transporta a los espectadores al mundo de Pandora. Con su innovador uso de la tecnología 3D, la película se ha convertido en un hito en la historia del cine.