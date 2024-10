Estas son las películas de terror mejor calificadas por la crítica (y dónde verlas)

Para celebrar Halloween, octubre trae consigo la tradición de disfrutar las mejores películas de terror antes de que finalice el mes. Dentro de este género hay de todo: filmes de suspenso, de ciencia ficción, documentales basados en leyendas urbanas y otros más grotescos, pero todos comparten el mismo objetivo: provocar miedo.

Entre las películas de terror mejor valoradas por la crítica en Rotten Tomatoes destacan títulos como Psicosis, El resplandor y ¡Huye!, lanzadas entre 1960 y la última década. Le contamos de qué tratan estos filmes y en qué plataformas de streaming, como Netflix, Max y Prime Video, pueden encontrarse.

¡Huye! (2017) en Prime Video

Con una calificación del 98% en el Tomatometer, métrica basada en las opiniones de cientos de críticos de cine y televisión, ¡Huye! (Get Out) es considerada una de las mejores películas de terror de la historia. Su trama explora el racismo en Estados Unidos, pero con capas mucho más profundas que desembocan en asesinatos y persecuciones.

El personaje principal, Chris Washington, es un joven afroamericano que visita a la familia de su novia durante un fin de semana, solo para descubrir oscuros secretos que transforman su estadía en una pesadilla.

El thriller 'Get Out', dirigido por Jordan Peele, fue una de las mejores películas lanzadas en 2017. (Universal Pictures)

Psicosis (1960) en Max

Indudablemente, Psicosis (Pysch) marcó un antes y un después en las narrativas de terror. Desde su lanzamiento en 1960, se convirtió en un referente en el género, al punto que alcanzó un 97% en el Tomatometer e inspiró la popular serie de televisión Bates Motel (2013).

Esta cinta es un ejemplo perfecto del terror clásico, con una banda sonora de suspenso y filmada completamente en blanco y negro, que además sorprende por su trama: después de robarle $40.000 a su jefe, una mujer huye de la policía y decide pasar la noche en un motel aislado. Cuando llega al lugar, se encuentra con un joven tímido y extraño, quien administra el negocio con su madre.

'Psicosis' fue dirigida por Alfred Hitchcock, reconocido por sus técnicas cinematográficas en los filmes de suspenso y terror. (IMDb)

La bruja (2015) en Netflix

Para los aficionados de las leyendas urbanas, La Bruja (The Witch) está en Netflix. Protagonizada por Anya Taylor-Joy, la película está ambientada en Inglaterra en 1630 y narra la historia de un matrimonio con cinco hijos, quienes viven cerca de un bosque al que el pueblo le atribuye un carácter demoníaco.

A esta superstición se le suma la desaparición un bebé y la escasez de cosechas en el campo, lo que despierta la sospecha de que una de las hijas practica brujería. Gracias a esta narrativa, el filme alcanzó una calificación del 91% en el Tomatometer.

Anya Taylor-Joy hace el rol principal en la película 'La Bruja'. (IMDb)

El legado del diablo (2018) en Netflix

El legado del diablo (Hereditary) es una de esas películas escalofriantes y perturbadoras que siguen rondando en la mente del espectador mucho después de que los créditos hayan terminado, lo que explica su calificación del 90% en el Tomatometer.

Tras la muerte de la matriarca de la familia Graham, su hija y nietos comienzan a descubrir secretos crípticos y cada vez más aterradores sobre su linaje, mientras intentan escapar del siniestro destino que heredaron; de esto trata El legado del diablo.

'El legado del diablo' contó con la actuación de Milly Shapiro, quien después saltó al estrellato. Foto: Romaly para LN.

El resplandor (1980) en Max

En el quinto lugar de las películas mejor calificadas por la crítica y disponibles en streaming se encuentra El Resplandor (The Shining). Este clásico del terror no pierde vigencia, no solo por su sólida narrativa, sino también por la destacada actuación de sus protagonistas y las controversias que rodearon su rodaje. Con un 83% en el Tomatometer, la película sigue siendo un referente del género.

El protagonista, Jack Torrance, es interpretado por Jack Nicholson. Con la esperanza de superar su bloqueo de escritor, se muda con su familia al Hotel Overlook, en Colorado. Sin embargo, mientras todo parece ir bien, las inquietudes psíquicas de su hijo Danny comienzan a intensificarse y el estancamiento creativo de Jack persiste. En su estancia descubre oscuros secretos del hotel, lo que lo lleva a convertirse en un maníaco dispuesto a atormentar a su familia.