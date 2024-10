‘Nadie quiere esto’: Netflix anunció la segunda temporada de la comedia romántica

En los últimos días del mes de setiembre, la comedia romántica Nadie quiere esto (Nobody Wants This) acaparó la atención de los suscriptores de Netflix con una divertida historia de amor, quien involucra a mujer agnóstica y un rabino.

Con 10 capítulos de corta duración, pronto la serie se convirtió en una de las más vistas en la plataforma, y aunque se estrenó apenas el 26 de setiembre, la plataforma ya anunció que habrá una segunda temporada.

Con un video, publicado en sus redes sociales, Netflix confirmó la producción de la segunda entrega de la comedia; aunque no reveló la fecha de la publicación de los nuevos episodios. Así las cosas, habrá que esperar nuevas noticias para seguir de cerca la historia de Joanne y Noah, que está inspirada en los hechos reales que vivió la creadora del programa Erin Foster.

