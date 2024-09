Agatha, El Pingüino y los Hermanos Menéndez, ¡qué semanita!

Han sido días intensos de estrenos en streaming y mantenerse al corriente no ha resultado nada fácil. Soy Víctor Fernández, periodista y editor de Entretenimiento de La Nación, y ya me sumergí en tres de las series más esperadas de 2024.

Aquí le cuento qué debería ver antes de empezar con Agatha All Along, en Disney Plus, o The Penguin, en Max. Ah, y por supuesto, ¡tenemos que hablar de los hermanos “monstruos” de Netflix!

Bienvenidos a una nueva entrega de Streaming a la Carta.

Streaming a la carta #3: De Agatha, El Pingüino y Monstruos

