En ‘Frozen’, ¿qué destino narra la letra de ‘Helado corazón’?: Las respuestas de Disney 100 hoy

El juego Cartas Disney 100 mantiene a los usuarios entretenidos en TikTok. Al contestar trivias diarias sobre el mundo mágico de Mickey y sus franquicias asociadas, logran ganar cartas de personajes queridos por el público.

A continuación, le dejamos las respuestas correctas de este domingo 12 de noviembre.

En Frozen, ¿qué destino narra la letra de Helado corazón?: Anna.

¿Cómo se llamaba el pequeño hermano travieso de Lizzie McGuire?: Matt.

¿Qué película o serie incluye una mención a Disney+?: High School Musical: el musical: la serie

El juego Cartas Disney 100 terminará el 14 de noviembre. Esta semana, usted puede obtener a los 18 personajes disponibles. (Captura) (Captura)

En La familia Proud, ¿cuál es el nombre del perro de Suga Mama?: Puff.

En High School Musical 2, ¿qué canción NO canta Sharpay?: Work This Out.

Cartas Disney 100 consiste en recopilar tarjetas de diferentes personajes de Disney y, de esa manera, completar una hoja de seis fichas para poder obtener un premio virtual. Desde el lunes 6 de noviembre y hasta el próximo 14 de noviembre la recompensa será un marco de Minnie Mouse.

Para poder obtener cartas, los usuarios deben completar varias tareas al día en TikTok. Entre ellas publicar un video, seguir una cuenta oficial de Disney, ver un video de un perfil Disney, compartir la página en la que se encuentra el juego, responder un cuestionario con preguntas del mundo mágico de la compañía o abrir la aplicación Disney+.

El problema es que no todas las cartas salen tan fácilmente y hay que intentarlo en muchas ocasiones. Por ello, todos los días los usuarios tienen la oportunidad de completar las actividades.

A diferencia de semanas anteriores, cuando había que completar una hoja con seis tarjetas, en esta ocasión los usuarios podrán conseguir las 18 cartas que les faltaron en las semanas anteriores.

Disney 100 es un juego que comenzó el 16 de octubre y estará disponible por cuatro semanas. De esta forma, si los jugadores completaban las seis cartas de la primera semana, ganaban el sombrero de Woody (Toy Story); mientras que la segunda semana el premio era el marco de los cuernos de Loki (Marvel) y la tercera semana el marco era de BB8 (Star Wars).

Para acceder al juego, los usuarios de TikTok deben colocar en el buscador: “Disney100″ e ingresar. Cuando lo hagan, aparecerá un banner que deben presionar y ya podrán comenzar a jugar.