Doña Olga Cozza de Picado no solo es la elegancia y educación personificada, ella también es una filántropa que ha dedicado casi toda su vida a diversos emprendedurismos en pro de quienes más lo necesitan. Además, es absolutamente discreta y bajo perfil, esperamos que estas líneas sean de su agrado y no transgredan su lema de “lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda”.