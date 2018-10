Elena también estuvo en el Vaticano y hasta recibieron la bendición del Papa Francisco. “Lo más importante fue todo lo que vivió mi hija, en una iglesia en Roma hay una gota de la sangre de Cristo, y Natasha se impactó tanto... se me desbordó en llanto... este viaje nos marcó a todas, a mí me enseñó que no todo en la vida es trabajo, a mí me encanta mi trabajo pero a veces se me va la mano por las obligaciones que tengo, pero hay que organizarse, después de vivir lo que vivimos allá entendí que no todo en la vida es trabajo, hay que sacar tiempo para uno, para disfrutar, para comer ¡para reír!”, agregó una enérgica Elena Umaña, quien lejos, muy lejos de repetir la experiencia de la maternidad, se ha puesto las pilas con el buen comer y el ejercicio y así se notó no solo en sus fotos en Europa, sino a su regreso en el escenario, durante una reciente presentación en el Bingo Multicolor, donde ella se presenta desde hace años todos los martes.