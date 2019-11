Para peores, el intérprete de música ranchera tuvo el lapsus exactamente 24 horas antes de participar en la final del programa Dancing with the Stars, el pasado 10 de noviembre. La equivocación de Jara le fue cobrada como una afrenta patria del mayor calibre, las redes sociales ardieron desde el primer momento y medio mundo pasó el domingo despotricando contra el cantante: no bastó con que este se disculpara desde el primer momento y confesara con toda transparencia que lo habían traicionado los nervios.