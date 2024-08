Disney anuncia título y fecha de estreno para tercera película de Avatar

Los fanáticos de la saga de Avatar fueron sorprendidos la noche de este viernes cuando Disney, a través de sus redes sociales, reveló el título y la fecha de estreno de la esperada tercera entrega.

La película Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y Ceniza) llegará a los cines el 19 de diciembre del 2025, prometiendo una nueva y épica aventura en el universo de Pandora.

El primer filme, dirigido por James Cameron, se estrenó en el 2009.

Aunque no es una producción original de Disney, la compañía adquirió los derechos de distribución de la secuela, Avatar: The Way of Water (estrenada en el 2022 y también dirigida por Cameron), y ha trabajado en la expansión del universo a través de diversas iniciativas, como la creación de atracciones temáticas en los parques de Disney en Florida, Estados Unidos.

La historia de Avatar se desarrolla en Pandora, un mundo ficticio habitado por los Na’vi, una especie humanoide profundamente conectada con su entorno natural.

La trama sigue a Jake Sully (interpretado por Sam Worthington), un exsoldado de la marina parapléjico que, mediante un avatar biológicamente modificado, se infiltra en la tribu de los Na’vi y termina cuestionando la misión de los humanos en Pandora.

La película es reconocida por su innovadora tecnología en efectos especiales y por su enfoque en temas ambientales y de conflicto cultural.

La secuela, Avatar: The Way of Water, se ubica más de una década después de los eventos de la primera película, centrada en Jake Sully y Neytiri (una Na’vi interpretada por Zoe Saldana), quienes ahora tienen una familia.

La trama explora las nuevas amenazas que enfrenta la tribu, así como su lucha por proteger su hogar, Pandora, de los invasores humanos.

La película amplía el visualmente impresionante universo de Pandora, presentando nuevas culturas y criaturas marinas en una épica narrativa de supervivencia y resistencia.

“Todavía no me he recuperado emocionalmente de la última película, ¡pero vamos!”, “Agradecida de que esto no les tomó diez años”, “¡Muy emocionada!”, “¡NO PUEDO ESPERAR!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Disney.