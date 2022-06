‘Dancing sin filtros’, el programa que pondrá bajo la lupa a ‘Dancing With The Stars’

Dancing sin Filtros “no será un programa de chismes”, advierte con contundencia Flor Urbina. Para la exjueza de Dancing with the Stars, es importante subrayar que este nuevo show -que se transmitirá por las redes sociales de ella y de los demás conductores del espacio-, no se trata de cotilleos.

“Este será un programa de análisis y crítica porque la intención es que el público comprenda el formato y crezca con el formato”, aclara.

Para Dancing sin Filtros, espacio que se transmitirá cada lunes después de cada gala de Dancing with the Stars, Urbina se aliará con la presentadora Maricruz Leiva, la experta en moda Amanda Moncada y la personalidad de redes sociales Diego Bravo.

Dancing sin Filtros tendrá su primer episodio el lunes 20 de junio, en una sesión en la que darán una explicación del formato. El domingo 26 de junio, día de la primera gala de Dancing with the Stars, organizarán una sesión informal del show mientras que el lunes 27, oficialmente, las cuatro figuras se reunirán para comentar y desgranar lo sucedido la noche anterior.

Sobre este proyecto independiente a Teletica, Flor Urbina comentó a Viva todos los detalles.

[ ‘Dancing with the Stars’ regresa a Teletica con 10 estrellas, público y varias novedades ]

En detalle

Flor Urbina, quien desde hace nueve meses reside en Estados Unidos, inspiró su nuevo proyecto en un espacio que dirigió en el pasado y en el que extendía las conversaciones sobre Dancing with the Stars. Este 2022, al no poder ser parte del formato por su distancia con Costa Rica, ideó una forma para seguir en contacto con el show.

“En las otras ediciones del formato yo hacía un programa que se llamaba Hablemos de Dancing para conversar sobre diferentes temas, esto porque es un formato súper exitoso. A veces la gente no tiene muy claro muchos aspectos de por qué se califica de una forma y, en Dancing, principalmente, tienes muchas preguntas de la gente por el tema del ballroom, porque son nuestros bailes latinos pero diferentes.

”En ese tiempo yo hacía un programa en el que la gente podía preguntarme, dar sus opiniones, les daba una retroalimentación y era un espacio muy bonito para que la gente tirara todas las preguntas”, cuenta.

[ Lorna Cepeda, ‘la Peliteñida’, bailará en la nueva edición de ‘Dancing with the Stars’ ]

Este es el elenco que integra el programa independiente 'Dancing sin filtros'. Foto: cortesía Flor Urbina

Aquel programa, tal como sería Dancing sin filtros, Urbina lo hacía los lunes después de Dancing With the Stars. Inspirada en esa producción, ideó esta nueva propuesta.

“Yo tengo ya casi 9 meses de estar en Estados Unidos y en el canal sabían que yo me iba a quedar acá. Cuando les explico que me quedo, sabían que no iba a ser parte y mucha gente me empezó a preguntar que por qué no iba a estar, que si me había peleado con el canal… Pero todo está bien entre nosotros. Entonces, como yo quería hacer algo sobre el programa, se me ocurrió que no me gustaría estar sola, por lo que invité a otras personas”, agregó Urbina.

Así fue cómo alineó a su elenco, empezando por Maricruz Leiva con una sección llamada Ya pase... por donde asustan y Amanda Moncada con la sección IncoModa. A Diego Bravo le toca la sección Te lo juro porque es la pura y, finalmente, Urbina va con el espacio La jueza de hierro, en donde se hará acompañar de la experta en ballroom Denisse Rivera.

Flor Urbina reside en Estados Unidos desde hace nueve meses, razón por la que asegura no será parte de 'Dancing with the Stars'. Foto: Archivo

“Llamé a Maricruz porque conoce a todas las personalidades, ya ha estado en formatos y sabe que cuando la gente critica lo hace por detrás y lo hace sin saber cómo sos. Maricruz conoce a cada persona, ella no va a hablar diciendo algo que desconoce. A Amanda la invité porque además es una señora que yo adoro, sabe perfectamente la presión que es estar en Dancing y sabe que a veces tienen que ponerse vestuarios incómodos para bailar o cosas de la moda que la gente desconoce”, explicó Urbina.

“El caso de Diego, aunque está en el ojo del huracán por cómo habla, en este programa va a seguir siendo Diego pero teniendo claro que es le hablamos a un público familiar. Diego nos va a traer lo que pasa con los famosos fuera y dentro de Dancing”, agregó.

Dancing sin filtros, tal como se adelantó al inicio de este artículo, se transmitirá por las redes sociales del fanpage Flor Urbina y los demás miembros del elenco los retransmitirán en sus canales. La música del espacio estará a cargo de Jean Pickering y la producción está a cargo de Keylor González.