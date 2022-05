Lorna Cepeda, ‘la Peliteñida’, bailará en la nueva edición de ‘Dancing with the Stars’

Este 2022 una estrella internacional resplandecerá en la pista de Dancing with the Stars (DWTS). Lorna Cepeda, la recordada Patricia Fernández de Yo soy Betty, la fea bailará en el concurso de ballroom de Teletica.

Cepeda, también conocida como ‘la Peliteñida’, competirá en el programa de Teletica con nueve personalidades costarricenses de distintos ámbitos y que en su mayoría están muy presentes en la retina del público costarricense.

El tenor Joaquín Yglesias, la empresaria y creadora de contenido Nicole Aldana, el cantante y bailarín Bryan Ganoza, la presentadora Kimberly Loaiza y el presentador Mauricio Hoffman serán parte del formato que estrenará su sétima temporada el domingo 26 de junio.

La lista se completa con la periodista deportiva Gabriela Jiménez, el periodista José Miguel Cruz, la productora y actriz Melissa Diakova y el exfutbolista Víctor el mambo Núñez.

Con estos participantes, este año DWTS contará con representación de varios países además de Costa Rica. Las raíces de Rusia, Colombia, Nicaragua y República Dominicana de los bailarines pondrán un sabor especial en la pista.

Lorna Cepeda, la conocida Peliteñida de 'Yo soy Betty, la fea', será la estrella internacional de la sétima temporada de 'Dancing with the Stars'. Foto: Instagram

El fichaje

Vivian Peraza, productora de DWTS, habló sobre la forma en que se logró fichar a Cepeda, de 51 años, y quien recientemente estuvo en el país presentando la obra de teatro El diván rojo (en la que participa junto a Julio César Herrera y Natalia Ramírez).

“Para mí, realmente, es lindo tener a alguien internacional en el elenco, sobre todo por ese intercambio cultural que se puede dar. Ya tuvimos a Destino Positivo y la verdad fue una experiencia muy bonita”, comentó Peraza.

Sobre el acercamiento con la artista, comentó que ya habían trabajado juntas en un par de eventos (incluida la obra de teatro).

“A Lorna tengo el placer de conocerla. He hablado con ella, la verdad es que desde el primer momento mostró bastante interés en ser parte del formato. No tuvimos que ofrecérselo, en una conversación nos indicó que ella quería participar. Dado a que el formato tiene bastante reconocimiento en el país y ella ya lo sabía, entonces nosotros básicamente no tuvimos que pedírselo, salió naturalmente de una conversación. Siempre que ponemos elencos a trabajar, doña Paula Picado -quien es la directora del proyecto- y yo, le pedimos mucho a Dios que nos traiga las personas correctas”, añadió.

Durante el tiempo que permanezca en competencia (pues el torneo cuenta con eliminaciones), Lorna vivirá en Costa Rica.

Todo parece indicar que su incursión en DWTS será todo un éxito, pues el rostro y el nombre de Lorna Cepeda mantienen frescura en el país: actualmente Teletica pasa Yo soy Betty, la fea y esta misma producción no deja el top 10 de Netflix desde que se incluyó en la plataforma.

Actualmente, Lorna interpreta a Rosaura Echeverri en la telenovela Hasta que la plata nos separe. Además, ser una de las fichas de Dancing with the Stars no es la única buena noticia en la vida de Cepeda, quien recientemente anunció su compromiso con Juan David Morelli.

Las otras figuras

A nivel general, Vivian Peraza manifestó su agrado con respecto a las 10 estrellas que bailarán en esta sétima temporada.

“Más allá de ser un programa de entretenimiento se enfoca mucho la parte humana. Siempre estamos muy conscientes de que detrás del televisor hay familias que nos están viendo y nos gusta recalcar valores y aspectos importantes para nosotros en Teletica y en Dancing with the Stars. Para lograr todo eso, es importante tener a las personas correctas a nuestro lado”, aseguró.

Como se mencionó anteriormente, la gran mayoría de las personas que bailarán en DWTS son bastante reconocidas y han mantenido vigencia, incluso, por décadas. A continuación hacemos un repaso de los nuevos bailarines.

Mauricio Hoffmann regresa a la pista de baile en Teletica. (Facebook El Chinamo)

Mauricio Hoffmann: el actual presentador de Sábado Feliz y De boca en boca, de Teletica, regresa a una pista de baile 15 años después de participar en la primera temporada de Bailando por un sueño (2007), también de Teletica. Ahora asume el desafío de adentrarse en el mundo del ballroom.

La llegada de Hoffmann a este espacio se da en tiempos en los que su vida personal ha estado en el ojo del público, sobre todo por su divorcio de la periodista Ericka Morera, madre de su hija Zoé. Él también ha dado de qué hablar por su discreta relación con la creadora de contenido y maquillista María José Ulate.

La empresaria Nicole Aldana volverá a figurar en televisión. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

Nicole Aldana: la empresaria y creadora de contenido, hoy de 40 años, es una de las figuras costarricenses que ha logrado mantener su vigencia en el tiempo. Hace dos décadas fue una de las bailarinas de A todo dar, de Repretel, y en la actualidad continúa atesorando ese cariño del público que la seguía.

Nicole es madre de dos niños: Mía y Tomás, fruto de su matrimonio con el abogado Mauricio Montero.

Bryan Ganoza demostrará sus habilidades artísticas en la pista de 'DWTS'. Foto: Archivo

Bryan Ganoza: conocido recientemente como ‘El cabro más macabro’, es recordado por su paso por Combate, de Repretel, y actualmente por su carrera musical. Bryan empezó en el canto y pese a las críticas él ha continuado con su proyecto artístico. Ahora, quien también ha hablado sin tapujos de su trabajo como stripper en Estados Unidos, llega a la pista de ballroom.

Bryan, de 34 años, es papá de Colette y Bastian.

La periodista deportiva Gabriela Jiménez explorará una nueva faceta. Foto: Archivo

Gabriela Jiménez: la conocida periodista, de 34 años, es ficha de TD Más. En ese canal dirige el programa Contragolpe y adicionalmente es creadora de contenido.

Antes de su llegada a canal 7, Jiménez trabajó como periodista de Deportes Repretel y fue una de las panelistas de Conexión Fútbol, espacio de la misma televisora.

El tenor Joaquín Yglesias explorará el mundo del baile. Foto: Archivo

Joaquín Yglesias: al conocido tenor lo reconocemos por sus talentos vocales. ¿Cómo le irá a ir en la pista? Yglesias es un rostro familiar para Teletica, pues el año anterior fue uno de los jueces de Nace una estrella y ahora regresa a la pantalla en una faceta que poco se le conoce.

Él es padre de Lorenzo y Alessandro. Está casado con Valeza Rodríguez.

La presentadora Kimberly Loaiza es otra de las figuras de esta sétima temporada de DWTS. Foto: Instagram

Kimberly Loaiza: la presentadora, de 30 años, dio sus primeros pasos en el programa de competencias Combate, de Repretel, en el que era participante. Más tarde, en programas como Decímelo bajito, continuó haciendo haciendo carrera en la pantalla chica.

Kimberly también se dedica a la creación de contenido para redes sociales.

El exfutbolista y director técnico Víctor 'el Mambo' Núñez ya no bailará en la cancha, pero sí en la pista de 'ballroom': Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Víctor el mambo Núñez: el conocido exfutbolista es la ficha deportiva del programa de Teletica.

“El goleador histórico del fútbol nacional, ahora tendrá un nuevo reto: bailar y encantar en la pista de baile. Víctor Mambo Núñez trae en su sangre todo el sabor dominicano y ahora lo conoceremos desde otra faceta más artística”, informó Teletica.

Actualmente el Mambo, de 42 años, es parte del espacio a La Platea de TD+.

Melissa Diakova, una amante de practicar jiu-jitsu y boxeo, mostrará sus aptitudes en la pista en Teletica. Foto: Archivo

Melissa Diakova: con 33 años, Melissa se ha realizado en varios ámbitos. “Polifacética es la palabra que describe mejor a Melissa Diakova. La tica, de madre rusa, es una de las sorpresas de la sétima temporada de Dancing With The Stars”, dice Teletica.

Conocida como Memekova, la empresaria, productora audiovisual y actriz quiere brillar en la pista de ballroom.

José Miguel Cruz se reencontrará con el baile. Foto: Instagram

José Miguel Cruz: el presentador de Más que noticias, de Teletica, explorará una nueva faceta. Conocido por estar vinculado en el mundo gastronómico, esta vez JM se aventurará en el mundo del baile.

Esto de bailar en televisión no será totalmente una novedad para el nicaragüense, pues hace varios años fue parte de un reality de baile del desaparecido programa Intrusos, de Repretel.

Talento a la pista

Las parejas de las estrellas serán diez experimentados bailarines. Unos son muy conocidos, otros retornan y uno estará en el espacio por primera vez.

Entre los ya conocidos se encuentran Lucía Jiménez, Javier Acuña, Alhanna Morales, Yessenia Reyes y Michael Rubí (quien viene desde República Dominicana para el espacio).

Además estará de vuelta Angélica Gamboa, quien actualmente es parte del tour artístico de Marco Antonio Solís.

Los mexicanos Jahzeel Acevedo, Kevin Vera y Érick Vázquez aportarán nuevamente su talento en Dancing with the Stars. Por su parte, el programa le dará la oportunidad de brillar a un rostro nuevo: Andrés Fernández, informó Teletica.

Esta nueva edición de Dancing with the Stars contará con Shirley Álvarez, Randall Vargas, María González y Natalia Rodríguez como presentadores.

El jurado está conformado por David Martínez, Silvia Baltodano y Alex Costa.