D23 de Disney: ‘Encanto’, ‘Coco’ y ‘Monsters Inc.’ llegarán a los parques temáticos

Disney sorprendió a sus mayores fans este sábado 10 de agosto, al anunciar, durante la D23, las nuevas atracciones y tierras basadas en sus mayores éxitos cinematográficos en las que está trabajando.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Disney invertirá $60.000 millones para expandir Disneyland en California, Walt Disney World en Orlando, Florida, así como sus parques en Francia, China y Japón.

Una de las sorpresas que reveló durante la convención es que la compañía está trabajando en el desarrollo de una tierra de villanos, la cual se ubicará en Magic Kingdom, en Orlando, Florida. Esta área incluirá tiendas, restaurantes y dos nuevas atracciones.

'Encanto' abrirá las puertas de la casa de los Madrigal para todos los visitantes de Disney. Su atracción estará en el parque Annimal Kingdom, en Orlando, Florida. (Instagram Disney)

“Esta tierra será el hogar de los villanos que conoces y de aquellos que odias (...). Prepárense, pobres almas desafortunadas”, dijo Josh D’Amaro, el presidente de parques, experiencias y productos de Disney.

Los detalles sobre este proyecto y cuándo se inauguraría todavía son escasos.

Lo que sí se sabe es que está en construcción una tierra basada en la exitosa película del 2001 de Pixar Monsters, Inc. De acuerdo con The Hollywood Reporter, esta “será la columna vertebral” del parque temático Hollywood Studios, ubicado en Orlando, Florida.

Según se dio a conocer durante la presentación, la idea es que los fans se puedan adentrar a Monstropolis, con Mike y Sully como anfitriones, mientras realizan un recorrido que llevará a los visitantes a la bóveda de la puerta.

“Entrarán a la fábrica y experimentarán la primera montaña rusa suspendida en un parque de Disney. ¿Recuerdan en la película como esas garras agarran las puertas y las elevan en el aire para llevárselas? Nosotros también lo haremos. Y ustedes se unirán al viaje”, adelantó D’Amaro.

En cuanto a las atracciones, D’Amaro confirmó que reemplazará la tierra DinoLand, en Animal Kingdom, en Orlando, por la tierra Tropical Americas. Esta nueva área se dividirá en dos: una parte será de Encanto y otra sobre la saga Indiana Jones.

D’Amaro detalló que la tierra de Indiana Jones, “tiene lugar en un antiguo templo maya que Indy ha descubierto recientemente”, allí los visitantes descubrirán una “antigua criatura mítica” que complicaría la misión.

La atracción de 'Monsters Inc.' se ubicará en el parque temático Hollywood Studios, en Orlando, Florida. (Instagram Disney)

En el caso de Encanto, los visitantes se encontrarán con la icónica casa de los Madrigal, la cual podrán recorrer el día que Antonio recibe su regalo especial. El viaje concluirá en la habitación del personaje, la cual “se ha convertido en una exuberante selva tropical”.

Según adelantó The Hollywood Reporter, “en el camino, se encontrarán con todos los miembros de la familia Madrigal, tal vez incluyendo a uno del que nadie habla (no, no, no)”. Las atracciones abrirán en 2027.

Cars también tendrá dos atracciones nuevas, las cuales se ubicarán en Frontierland, en el famoso Magic Kingdom. Una de estas consiste en un recorrido fuera de la carretera, mientras que la otra será específicamente para familias con niños pequeños.

“El oeste americano siempre ha consistido en mantener la vista en el horizonte… creer en uno mismo, forjar el propio camino y luchar por el éxito. Eso se aplica a los mineros de las montañas, a los osos del campo, a una princesa del pantano… o a un coche de carreras de la gran ciudad”, dijo D’Amaro.

Otra noticia es que Miguel, la abuela Coco y demás personajes de la afamada película con esencia mexicana llegarán a Disney’s California Adventure. Aunque se desconoce de qué tratará esta atracción, lo cierto es que está prevista para estrenarse en el 2026. Además, está inspirada en Haunted Mansion y Piratas del Caribe y llevará a los visitantes a emprender un viaje a la Tierra de los Muertos.

La tierra de 'Avatar' llegará al parque de Disney en California. Allí tendrá dos atracciones basadas en 'The Way of Water' y 'Fire and Ash'. (Instagram Disney)

Otra tierra que está en proceso es la de Avatar, en Disney’s California Adventure, la cual estará inspirada en Avatar: The Way of Water y la próxima película Fire and Ash, en la que los visitantes podrán realizar “una excursión en busca de majestuosas maravillas naturales que solo se pueden encontrar en Pandora”.

Finalmente, Disney anunció que el famoso Avengers Campus de Disneyland duplicará su tamaño y contará con dos nuevas atracciones que se llamarán Avengers Infinity Defense y Stark Flight Lab, en el que los visitantes se encontrarán con Robert Downey Jr. y podrán probar unas cápsulas fabricadas por Tony Stark.

Como parte de estas atracciones, los fans del Universo Cinematográfico de Marvel también podrán recorrer Wakanda, Asgard y la ciudad de Nueva York. Además, deberán luchar contra Thanos.