“Aunque vivo aquí hace tantos años, soy 100% tica y todo cuanto sea de mi país lo apoyo con todo mi corazón a quien sea. Me emocionó mucho, me hizo llorar y con la piel erizada de ver a los muchachos con esa excelente presentación, me trajo orgullo”, narró Taylor quien repartió unas 50 banderitas entre otros asistentes.