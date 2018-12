Difícilmente le vamos a quedar bien a todo mundo hoy en día. Esto nunca me había pasado. Yo creo que que tenía que hacer una disculpa pública en el canal durante una transmisión; sin embargo hoy me llamaron y me despidieron, eso me dejó frío. Yo, Chico Blanco, no soy una figura tan prominente en el medio y no tuve la oportunidad de pedir perdón, me gustaría poder hacerlo.