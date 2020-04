“Aunque no vea noticias y vivo apartado de mucho de lo que pasa en el mundo, sí sigo sitios en redes que me mantienen informado de lo esencial y lo importante, obviamente ya hace casi un mes sabía del ministro Salas, una cliente me pidió antes de Semana Santa que le hiciera la figura del funko y entonces estuve haciendo todo el trabajo de previo, la observación del personaje, el vestuario... hay figuras públicas que son más fáciles, porque andan con vestido entero o bien, son artistas, como el caso del Buki (artista mexicano), que me habían encargado hace un tiempo, uno tiene más o menos el prototipo, entonces en el del ministro me ayudó mucho basarme en el Buki, quien usa trajes más generales... porque el ministro a veces sale en traje entero pero eso no es lo que más lo representa”... me explicó el artista en lo que yo más o menos interpreté que Daniel Salas a veces sale en traje entero pero lo ubicó muchas veces con su gabacha de hospital... entonces, al final, ahí entra la genialidad del artista para detectar los detalles más minúsculos.