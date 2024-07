Apple TV logra en un mes la audiencia que Netflix produce en un solo día

En términos de usuarios, Netflix destroza a las demás plataformas de streaming. En el último trimestre, alcanzó 277 millones de suscriptores, lo cual se traduce a 600 millones de personas a nivel mundial.

En el extremo inferior de la pirámide se encuentra Apple TV+, una de las numerosas ofertas de streaming que invierte millones de dólares en sus producciones, pero que no ha logrado captar el interés de tantas personas. De acuerdo con Bloomberg, la diferencia es tan significativa que Apple TV+ genera en un mes la misma audiencia que Netflix en un solo día, lo que representa el 0.2% del público televisivo en Estados Unidos.

Aunque Apple TV+ ha recibido buenas críticas por sus producciones y ha obtenido nominaciones a prestigiosos galardones, lo cierto es que pocas personas las reconocen o las ven. En los últimos cinco años, el mayor éxito de la compañía ha sido Ted Lasso, el programa de streaming más visto en 2023; sin embargo, esta seria es solo una pequeña porción del resto de éxitos en competencia.

Desde su lanzamiento en 2019, la estrategia de Apple TV+ ha sido priorizar un grupo selecto de programas llamativos con grandes estrellas de la televisión, como Oprah Winfrey, Steven Spielberg y Jason Momoa. Uno de los casos más destacados es la serie The Morning Show, que reunió a Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, y donde los costos se dispararon. A ambas protagonistas les pagaron más de $1 millón por episodio en la primera temporada y para la segunda entrega Apple destinó $50 millones solo en el elenco.

Otros títulos individuales destacados de Apple TV+ incluyen series y filmes como Killers of the Flower Moon, dirigidos por Martin Scorsese, Ridley Scott y Matthew Vaughn, en los que se ha invertido alrededor de $500 millones combinados.

Solo en la miniserie Masters of the Air se gastaron $250 millones. Aun así, según el sitio web Nielsen que mide métricas de audiencias, esta serie tuvo una menor recepción que House of Ninjas, un programa japonés de Netflix. Por ello, parte de la nueva estrategia de Apple TV, será intentar controlar sus gastos.

Para cumplir con este objetivo, Apple TV+ está tratando de pagar menos por adelantado en sus programas y será más rápido en cancelar aquellos que no funcionen en términos de audiencia. Esta estrategia se implementará en próximas temporadas de Severance y Foundation, dos series de ciencia ficción.

Aun con todos estos cambios, Bloomberg recalcó que si bien Netflix tiene una ventaja insuperable en comparación con otras ofertas de streaming, todavía no supera las audiencias televisivas de compañías de televisión y cable en Estados Unidos, ni tampoco de YouTube. Sin embargo, el beneficio trimestral de Netflix aumentó un 44% respecto al 2023 y se ha multiplicado más de siete veces desde 2019, por lo que se puede esperar que continúe creciendo.

