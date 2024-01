¡Aliste su consola! Vea los videojuegos que llegarán en el 2024 para PlayStation, Xbox y Nintendo

Los amantes de los videojuegos, ya sean jugadores de consolas de PC, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, tendrán asegurado un camino de sorpresas con los proyectos que se lanzarán en el 2024.

Los videojuegos que llegarán son de distintos géneros y estilos, ya que pueden ser de aventura, mundo abierto o combate, con temáticas que van desde los clásicos animados hasta cuentos de terror. Para sumarse a la fiebre de los gamers, acá le presentamos algunos de los títulos más esperados que se podrán conseguir a partir de enero del próximo año.

Alone in the dark

Disponible para PC, PlayStation 5 (PS5) y Xbox, Alone in the dark llegará como una adaptación del clásico videojuego de terror psicológico. Su lanzamiento está programado para el 16 de enero del 2024.

En un universo de estilo gótico, los jugadores pueden jugar con uno de los dos protagonistas: Edward Carnby o Emily Hartwood. Después de descubrir que el tío de Emily desapareció, ambos embarcan en una aventura en donde deben pelear con monstruos, resolver rompecabezas y descubrir el secreto de Derceto Manor, un hogar de ancianos en donde se desenvuelve la historia.

Más allá de incorporar elementos clásicos de la trilogía de la década de los 90s, este videojuego no requiere de conocimiento previo para disfrutarlo.

Los actores Jodie Corner (conocida por 'Killing Eve') y David Harbour (conocido por 'Stranger Things') hacen la voz y son la inspiración de los personajes principales en 'Alone in the dark'.

Price of Persia: The lost crown

En un mundo de fantasía mitológica, Price of Persia: The lost crown presenta un universo de acción que manipula los límites del espacio y el tiempo.

Este videojuego está inspirado en Persia y se sitúa en el monte Qaf, donde los jugadores deben combatir, cumplir misiones y encontrar tesoros ocultos. Saldrá el 18 de enero del 2024 para PC, PlayStation 4 y 5, y Nintendo Switch.

Another code: Two memories

Another code: Two memories revive las aventuras en la isla Blood Edward. Como una adaptación del clásico Trace Memory, que antes estaba para el Nintendo DS, este juego de aventuras estará disponible para Nintendo Switch a partir del 19 de enero.

La premisa del videojuego sigue a Ashley, una adolescente de 16 años que busca a su padre, luego de recibir una carta de su parte, pese a que creía que estaba muerto. En esta búsqueda, se desata una cadena de misterios del pasado.

Tekken 8

La octava entrega de Tekken también será uno de los juegos de inicio de año, ya que saldrá el 25 de enero. Esta popular saga de lucha en 3D, creada por la empresa Bandai Namco, podrá jugarse en Xbox Series, PS5 y PC.

Aparte de continuar con el modo historia de su predecesor, esta versión introducirá un nuevo capítulo en los linajes Mishima y Kazama. De tal manera, los jugadores podrán enfrentarse en nuevos enfrentamientos rencorosos para salvar al mundo.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Desarrollado por Rocksteady y Warner Bros, el videojuego Suicide Squad: Kill the Justice League propone un ambiente de acción cooperativa, el cual puede disfrutarse en modalidad individual o con equipo en línea.

Si bien su historia es original, por lo que no está relacionada con las películas o los cómics de DC Comics, este proyecto propone un mundo abierto de aventura en la ciudad de Metrópolis. Se podrá jugar con los personajes de Harley Quinn, Deadshot, Capitán Bumerang y el Rey Tiburón, quienes buscan derrotar a la liga de la justicia.

El videojuego estará disponible a partir del 1 de febrero para Xbox Series X/S y el de 2 del mismo mes para PlayStation 5 y PC.

Mario vs Donkey Kong

Uno de los clásicos de Nintendo que llegará, en febrero del 2024, es Mario vs. Donkey Kong, un remake del videojuego del 2004.

Originalmente, estas partidas podían jugarse en las consolas del Game Boy Advance. La historia gira en torno a derrotar a Donkey Kong, luego de que se robara los juguetes Mini Mario, por lo que el héroe Mario debe enfrentarse a rompecabezas para recuperarlos.

Dentro de los niveles, cuyos gráficos están actualizados, los jugadores se enfrentarán con obstáculos como picos, plataformas móviles y bloques que se interponen en el camino, característicos del universo de Mario Bros. Su lanzamiento será el 16 de febrero del 2024.

Princess Peach: Showtime!

También dentro del universo de Mario Bros y disponible para el Nintendo Switch, a partir del 22 de marzo llegará el videojuego de Princess Peach: Showtime!.

En esta aventura, la protagonista es la Princesa Peach, quien emprende un viaje hacia el Teatro Esplendor pero se encuentra con la malvada Compañía Malaúva. Por ello, Peach se une a Lucy, la guardiana del teatro, para intentar detener una tragedia.

Los niveles del juego se componen de diferentes roles de actuación a cargo de la princesa, los cuales vienen con sus propias habilidades. Así, Peach se viste de un espadachín en un nivel, o un detective en otro, así como maestra de kung-fu o repostera, todo con el fin de salvar la obra.

'Princess Peach: Showtime!' destaca por concentrarse en la Princesa Peach. Este personaje ya había sido protagonista en los juegos de Nintendo 'Princess Toadstool’s Castle Run' y 'Super Princess Peach'. (Sitio web Nintendo Switch)

Marvel’s Wolverine

Exclusivo para PlayStation Wolverine promete una aventura de acción. Creado por Marvel en colaboración con Insominac Games, la desarrolladora conocida por lanzar los juegos de Spider-Man, este videojuego de mundo abierto llegará en el 2024, aunque todavía no tiene fecha exacta de lanzamiento.

Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws, desarrollado por Ubisoft, es un mundo abierto de aventura. Pese a que tampoco tiene una fecha exacta de lanzamiento, sí se conoce que se podrá jugar en las consolas de PS5, PC y Xbox Series X/S.

Al jugar este videojuego, los jugadores podrán convertirse en contrabandistas y cazadores de recompensas en el popular universo de Star Wars. Así, explorarán una variedad de planetas y lunas, así como ciudades densas, para aceptar encargos y combatir con una nave espacial.

Inazuma Eleven: Victory Road

Los amantes del anime y el deporte tendrán una cita fija con Inazuma Eleven: Victory Road. Pese a que tampoco tiene una fecha fija de lanzamiento, sí es cierto que saldrá en el 2024.

Este videojuego es la nueva entrega de la famosa saga, en la que se mezcla la acción con partidas de fútbol. Además, será un proyecto transmedia, en el que se cuenta la historia tanto en el anime Inazuma Eleven como en el formato de videojuegos.

En una de las modalidades del juego de 'Inazuma Eleven' se podrá jugar en contra de 4.500 personajes que han aparecido en el anime. (Sitio web Inazuma Eleven)

Otros títulos que saldrán en el 2024 exclusivamente para PC son Life by you, un simulador de vida, y Manor Lords, un juego de estrategia en el que el jugador se convierte en un señor feudal que construye ciudades medievales en medio de épicas batallas.

Para el caso únicamente del Nintendo Switch, también se introducirá el popular videojuego de Genshin Impact, así como el estreno de Paper Mario.

Además, para PS4, PS5 y PC, también estará disponible Granblue Fantasy: Relink, que trata sobre un viaje por islas flotantes. Mientras que, otros videojuegos esperados para el 2024 son Unicorn Overlord, que saldrá el 3 de marzo, y Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, que se lanzará el 23 de abril.