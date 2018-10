Por otro lado, con Jaime Lorente ha ocurrido algo muy parecido. El actor también se disparó con el papel del adorable Denver en La casa de papel. Su súbito éxito lo tomó por sorpesa, igual que a sus compañeros y él aún no termina de aterrizar, pues siempre habla del “cambio brutal” que ha tenido no solo su vida, si no también la de sus compañeros, “de un día para otro”.