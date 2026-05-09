En tacones y vestido, subida en el cajón de un carro: periodista mostró cómo fue su cobertura del traspaso de poderes

La periodista Valeria Martínez, de 'Telenoticias', mostró lo que hizo para conseguir la noticia durante la cobertura del traspaso de poderes.

Detrás de lo que se ve en televisión o lo que se publica en un periódico, la búsqueda de la noticia lleva, en muchas ocasiones, a los periodistas a recurrir a medidas extremas para conseguir la información, como sucedió este viernes en el traspaso de poderes.

Así lo mostró la periodista Valeria Martínez, de Telenoticias, quien publicó un video en sus redes sociales en el que se muestra subida en el cajón de un carro sosteniendo con fuerza a su compañero camarógrafo, mientras recorrían las calles.

En el video se ve cómo la unidad de Teletica recorre la calle mientras los funcionarios del noticiero hacen todo lo posible para conseguir las mejores tomas. “Las coberturas son así. Hay mucho equipo técnico y periodístico detrás de una transmisión”, explicó Martínez en el posteo.

“Hoy en un momento tocó subirse al cajón, en vestido y tacones, y ayudar al camarógrafo. Se logró el trabajo y se le llevó a los televidentes la mejor información”, agregó.

Al final de su trabajo, Valeria reconoció el orgullo que siente por ejercer la profesión y trabajar para Canal 7.