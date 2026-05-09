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En tacones y vestido, subida en el cajón de un carro: periodista mostró cómo fue su cobertura del traspaso de poderes

Muchas veces los periodistas recurren a medidas extremas para llevarle la noticia al público; esto le pasó a la comunicadora de Teletica

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Por Jessica Rojas Ch.
Valeria Martínez Teletica
La periodista Valeria Martínez, de 'Telenoticias', mostró lo que hizo para conseguir la noticia durante la cobertura del traspaso de poderes. (Archivo/Captura)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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