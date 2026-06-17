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Pasó de hacer triatlones a enfrentar un cáncer en etapa 4 que llegó de la nada: así vive Beto Solano su ‘competencia’ contra la enfermedad

Lo que parecía una caminata cualquiera se convirtió en la primera señal de una batalla que hoy enfrenta con valentía. Su historia tomó visibilidad tras ser compartida por Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz

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Por Fátima Jiménez
Alberto Solano Pacheco
De atleta de alto rendimiento a paciente oncológico: la vida de Alberto Solano cambió en cuestión de días, pero su determinación sigue intacta. (Rafael Pacheco Granados)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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