¿Quién es Beto Solano? La conmovedora historia del amigo de Carolina Jaikel que también lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz aparecieron en redes sociales con un llamado especial y conmovedor: pedir ayuda para su amigo Beto Solano, quien, al igual que Jaikel, libra una lucha contra el cáncer.

La petición caló hondo en muchos y, a la vez, causó interés en Solano y su historia, pues, hasta el video publicado por Ruiz y su esposa, él era para la mayoría un desconocido.

Pero la historia de Beto Solano tiene mucho más por contar. Solano es un ingeniero costarricense de 40 años y dueño de una empresa, así como un hombre de familia y fanático del deporte.

“Es una persona muy racional y ecuánime, a la vez llena de energía, con un sentido del humor único y una determinación impresionante. Hijo, hermano, esposo y tío adorado, Beto siempre se ha caracterizado por proponerse metas y encontrar la forma de lograrlas, sin importar lo retadoras que parezcan”, se describe en la biografía que figura en su sitio web.

“Esa misma determinación lo ha llevado, incluso sin ser un atleta, a completar una maratón y un Ironman en el momento en que se lo propuso. Pero más allá de esos logros, lo que realmente define a Beto es su actitud: frente a la adversidad, no se detiene, él busca caminos y sigue adelante”, se lee más adelante.

Carolina Jaikel expresó su cariño y solidaridad por su amigo Beto Solano. (Instagram)

Al ingeniero tico la vida le cambió de golpe el 15 de noviembre de 2024, cuando fue diagnosticado con cáncer gástrico con metástasis en el hígado, en etapa cuatro. Ahora, requiere de corazones solidarios que se sumen a su causa.

Solano abrió una campaña de donaciones, con el objetivo de recaudar $250.000 para someterse a un tratamiento especializado. Desde su diagnóstico, el costarricense ha sido atendido en la Caja del Seguro Social; no obstante, la complejidad de su condición hoy le exige otros métodos.

“El tratamiento no ha sido fácil; Beto ha enfrentado mucho dolor, fatiga, náuseas y un desgaste físico y emocional que pocos logran dimensionar. Aun así, ha seguido adelante con una fortaleza admirable, sin perder su esencia, sin dejar de avanzar, sin dejar de creer”, explica su familia.

​“Hoy, su situación exige algo más... Recientemente, los estudios mostraron progresión de la enfermedad y, ante esto, hemos decidido buscar alternativas”, agregan.

Si usted desea aportar, puede realizar sus donaciones tanto por Sinpe Móvil como por pago con tarjeta en línea. Además, el círculo cercano de Beto Solano remarcó que visibilizar la campaña y organizar eventos para recaudar fondos son otras acciones de gran ayuda.

Todos los detalles sobre la campaña de recolección de fondos se encuentran en la página www.betosolano.com

Estas son las maneras de ayudar a Beto Solano, el amigo de Carolina Jaikel y Bryan Ruiz. (Instagram Carolina Jaikel)

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