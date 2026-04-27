Carolina Jaikel y Bryan Ruiz piden ayuda con el corazón en la mano

Bryan Ruiz y Carolina Jaikel decidieron grabar un video con un mensaje que busca tocar corazones y ayudar a una persona especial.

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz decidieron grabar un video y publicarlo en Instagram solicitando ayuda, para que al igual que ella, una persona muy querida por ambos continúe su batalla contra el cáncer.

La esposa del exfutbolista fue la primera en tomar la palabra y desde que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea, Carolina se ha apoyado en muchas personas de buen corazón, como este amigo que no la está pasando bien.

“Hoy venimos a pedirles la ayuda de la manera en la que cada quien pueda darla, por Beto. Él es una persona que esta familia quiere muchísimo. Él está luchando con un cáncer en etapa 4, un cáncer gástrico en etapa 4 con metástasis en hígado”, expresó Carolina Jaikel en el video que publicó en una historia.

Añadió que Beto es una persona extraordinaria, con unas ganas enormes de vivir, de seguir luchando y enfrentando la enfermedad.

“Se había estado tratando en el Seguro Social, y si bien ha tenido una atención muy buena, ahora necesita un tratamiento que ahí toma un poco de tiempo que se lo puedan brindar y es algo que en este momento Beto no tiene. Les pedimos con todo nuestro corazón, que de la manera que cada quien pueda, con sus medios, ayuda para darle a Beto”, expresó Carolina Jaikel.

Añadió que ella misma compartiría las cuentas bancarias para quienes quieran ser una luz de esperanza para su querido amigo, a quien también se le puede ayudar a través del Sinpe móvil.

“Y el que no pueda, también compartirlo es una gran ayuda para él. Tiene muchas ganas Beto de vivir y en este momento necesita de toda nuestra ayuda. Así que venimos con el corazón en la mano, de la manera que cada quien puede, a pedirles la ayuda para él”, añadió Carolina.

Luego fue Bryan Ruiz quien tomó la palabra y pronunció que en estos momentos, lo que Beto más necesita es un empujón económico para costear ese tratamiento.

“Pero el que no pueda económicamente también compartir y las oraciones, que son fundamentales siempre. Nosotros que estamos viviendo una situación parecida, creo que ha sido el poder más grande que nos ha ayudado a salir adelante con la situación y ojalá que todos podamos ayudar a Beto a que siga esa lucha”, comentó el excapitán de la Selección de Costa Rica y de Liga Deportiva Alajuelense.

Finalmente, Carolina Jaikel dio un mensaje más y fue pedirle a todas las personas a quienes llegue esta petición que no dejen de rezar por él, por ese amigo que necesita de todos.

Estas son las maneras de ayudar a Beto, el amigo de Carolina Jaikel y Bryan Ruiz. (Instagram/Captura de video Instagram Carolina Jaikel)

Fue el pasado 17 de abril cuando Carolina Jaikel contó que tras someterse a su primer PET scan (tomografía por emisión de positrones), los análisis arrojaron que su organismo está limpio de cáncer. Esto implica que el padecimiento está en remisión, lo que quiere decir que no hay tumores o células cancerosas con actividad metabólica visible en el cuerpo.

“El día de mi primer PET scan, limpio. El primero de muchos, si Dios quiere. Porque esta familia hace rato que tuvo que aprender que todo es según su voluntad. Y que esa voluntad, aunque a veces nos cueste entenderla, siempre, siempre es buena y perfecta”, escribió ese día en Instagram.

“Gracias por tantas oraciones, por tanto amor. No cabe más agradecimiento en el corazón. Nunca nos imaginamos hace casi 10 meses los milagros y bendiciones que íbamos a vivir”, añadió en su emotivo mensaje.

Y continúa en su lucha, con las quimioterapias de mantenimiento, para evitar que la enfermedad vuelva a aparecer, sintiéndose “más llena de fuerzas y fe que nunca, con el corazón contento y la mirada en el cielo”.

Carolina Jaikel sabe que su amigo Beto necesita ayuda más que nunca. (Instagram/Instagram Carolina Jaikel)

Hoy su anhelo es que su amigo Beto también siga su batalla y que haya ángeles que lo apoyen en su lucha.

“Beto ha sido mi hermano en este proceso. Incondicional, positivo, con una empatía enorme y sobre todo muchas ganas de vivir. Desde el lugar donde cada quién pueda, les pido con todo mi corazón su ayuda, para que Beto pueda hacer los tratamientos que urgentemente necesita. Se los agradezco de todo corazón y que Dios los bendiga”, recalcó Carolina Jaikel.