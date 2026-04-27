Puro Deporte

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz piden ayuda con el corazón en la mano

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz tienen un mensaje importante para quienes quieran unirse a la lucha contra el cáncer de alguien especial para ellos

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín y Juan Pablo Sanabria
Bryan Ruiz y Carolina Jaikel decidieron grabar un video con un mensaje que busca tocar corazones y ayudar a una persona especial.
Bryan Ruiz y Carolina Jaikel decidieron grabar un video con un mensaje que busca tocar corazones y ayudar a una persona especial. (Instagram/Captura de video Instagram Carolina Jaikel)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carolina JaikelBryan RuizCáncer
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.