Elton John revela todas las partes del cuerpo que ha perdido: ‘No queda mucho de mí’

Ha perdido las amígdalas, adenoides, apéndice. No tiene próstata, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha y tampoco tiene cadera derecha. Elton John ha perdido varias partes de su cuerpo a lo largo de la vida.

Sin embargo, durante una reciente entrevista con Vanity Fair Italia demostró que es mejor aplicar lo del famoso refrán “Al mal tiempo, buena cara” y en lugar de entristecerse bromeó diciendo que: “No queda mucho de mí”.

“Lo único que me queda es la cadera izquierda. Pero sigo aquí. Y no puedo agradecerlo lo suficiente: las personas son las que han hecho ser quien soy”, afirmó, durante la entrevista que se originó en el marco del Festival de Cine de Nueva York, en el que se estrenó la película Elton John: Never Too Late.

Elton John afirma que es el hombre más feliz del mundo por la familia que tiene.

Como si fuera poco, a inicios de setiembre el cantante británico había dado a conocer por medio de redes sociales que estaba lidiando con una severa infección ocular que lo había dejado con visión limitada en un ojo. En ese entonces decía: “Me estoy curando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado”.

Pese a ello, el intérprete es muy positivo y afirma que es el “el hombre más feliz del mundo”, y que ha encontrado esa tranquilidad al lado de su esposo, David Furnish, y sus hijos Zachary y Elijah. Según el intérprete de Sacrifice y Nikita, son ellos quienes lo mantienen en pie.

En el 2018, Elton había anunciado que no realizaría más giras y, de hecho, su última actuación fue en Farewell Yellow Brick Road, Estocolmo, en julio del 2023. Esto significa que tiene más tiempo con su familia.

LEA MÁS: Elton John dice adiós a los escenarios internacionales: ‘No haré más giras’

“He hecho todo lo que había que hacer: tocar música. Ya he triunfado. He estado ahí y lo he conseguido. Aún tengo que hacerle sitio, porque seguiré teniendo música en mi vida. Pero lo más importante en mi vida son David, Zachary y Elijah, mi familia y mis amigos. He encontrado la utopía y estoy muy feliz”, dijo a Vanity Fair.