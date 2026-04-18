Elías Alvarado y su hijo se topan con algo insólito en la puerta de su casa: Vea de qué se trata

Elías Alvarado y su hijo Saúl compartieron una noticia muy emocionante en sus redes sociales.

El corresponsal de Teletica en Estados Unidos, Elías Alvarado, y su hijo, el pequeño Saúl, protagonizaron un momento inesperado que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Todo ocurrió cuando ambos descubrieron un nido con cinco huevos en la corona decorativa que cuelga en la puerta principal de su casa. El hallazgo, además de curioso, despertó la emoción de la familia.

En el video compartido, Saúl asumió con naturalidad el rol de reportero y explicó la situación con entusiasmo. “No los podemos tocar porque son muy bebecitos y la pajarita se va a enojar. Entonces solo los vamos a ver, mira papi, enfoca”, comentó mientras le daba indicaciones a su padre, quien grababa el momento.

El niño también contó que en su hogar están ilusionados con la llegada de los pajaritos y atentos a su cuidado una vez que nazcan. Incluso, aseguró que ya les tienen preparada una “casita con comida”.

La espontaneidad y habilidades comunicativas de Saúl no pasaron desapercidas entre los usuarios, quienes destacaron su desenvolvimiento frente a la cámara.

El pequeño cerró su intervención con un toque profesional: “Bueno amigos de Costa Rica, esto ha sido todo por hoy y las noticias. Que les vaya bien y buenas noches”.

Entre los comentarios que generó el video destacan mensajes como: “Un orador innato, ya domina el lenguaje técnico”, “Todo un comunicador”, “Me encanta tu reporte, estaremos al pendiente” y “Qué emocionado está”.