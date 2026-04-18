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Elías Alvarado y su hijo se topan con algo insólito en la puerta de su casa: Vea de qué se trata

El hallazgo, además de curioso, despertó la emoción de la familia

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Por Fátima Jiménez
Elías Alvarado hace curiosa convocatoria en Estados Unidos: vea de qué se trata
Elías Alvarado y su hijo Saúl compartieron una noticia muy emocionante en sus redes sociales. (Tomada de redes)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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