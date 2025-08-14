Elías Alvarado sufrió curioso incidente con artículo muy valioso para él: ‘¡Ay muchacho, lo quebré!’

El corresponsal de Teletica en Nueva York, Elías Alvarado, compartió a través de sus redes sociales una divertida anécdota con sus seguidores.

El comunicador relató que sus lentes fueron los protagonistas de un curioso momento, luego de llevarlos a la óptica donde los adquirió.

Elías Alvarado comparte con frecuencia en sus redes sociales contenido sobre su vida diaria en Nueva York. (Archivo/Archivo)

“Resulta que mis lentes los compré en una tienda aquí y puedo ir a que me los ajusten cuando se me aflojan, pero resulta que uno de los lentes estaba rayado”, explicó Alvarado.

LEA MÁS: Elías Alvarado de Teletica recomienda: Los 15 sitios imperdibles de Nueva York; hay uno que lo sorprenderá

El servicio, que es gratuito, fue atendido por un joven que accidentalmente quebró el vidrio rayado y se asustó.

“Él, todo asustado, me dice: ‘Ay muchacho, le quebré el lente’. Le respondí: ‘No, no, no, no se preocupe’. Y él me dice: ‘No, no se preocupe usted, se los vamos a reparar’”, relató.

Posteriormente, el joven fue a buscar las medidas para reemplazar los vidrios y volvió para entregarle a Elías un par completamente nuevo.

Alvarado comentó que el rayón lo había hecho pensar si debía cambiar los lentes, pero que este inesperado giro le cayó como anillo al dedo.