Elías Alvarado de Teletica recomienda: Los 15 sitios imperdibles de Nueva York; hay uno que lo sorprenderá

Elías Alvarado, reconocido corresponsal de Teletica en Estados Unidos, compartió en su perfil de Instagram una publicación que puede ser de utilidad para aquellos que pronto viajen a Nueva York.

15 lugares fueron los elegidos por Alvarado para poder conocer más a fondo la ciudad de Nueva York, un destino que combina compras, diversión e historia.

Desde parques hasta monumentos históricos, estas son las recomendaciones Elías para quien visita esta gran ciudad:

1. Central Park

Central Park es el lugar ideal para disfrutar de un paseo, reconectar con la naturaleza y dejarse maravillar por el paisaje. Este destino es uno de los favoritos de Elías Alvarado. (AFP)

2. Times Square

Times Square es el corazón de Nueva York, el lugar perfecto para comprar o dejarse impresionar con el talento callejero. Este espacio es constantemente visitado por Elías Alvarado. (Shutterstock)

3. Estatua de la Libertad y Ellis Island

Un paseo en ferry hasta la isla donde está ubicada la Estatua de la Libertad, es ideal para los amantes de la historia. Esta fue una de las recomendaciones de Elías Alvarado. (AFP)

4. Empire State Building

El Empire State ofrece una de las mejores vistas de la ciudad de Nueva York por su magnífica altura. Elías Alvarado no la podía dejar por fuera de su lista. (AFP)

5. Brooklyn Bridge

El Brooklyn Brigde usualmente está lleno de turistas que desean hacer el recorrido que los lleva de Manhattan a Brooklyn, caminando. (AFP)

Además de estos lugares, Alvarado hizo la invitación a recorrer los siguientes: One World Observatory & 9/11 Memorial, Museo de Arte Metropolitano (MET), Top of the Rock, Broadway, Fifth Avenue, Soho, Chinatown, Little Italy, High Line, Wall Street y DUMBO.

Además de esta lista, hay un sitio en especial que sorprende a Elías y es la Grand Central Terminal, que, a pesar de ser tan icónica, es una estación de tren con mucho tránsito local y aunque muchos turistas la visitan por su arquitectura, no es tan concurrida como Times Square o Broadway.

Algunos de estos lugares, aunque más conocidos, siguen maravillando a quienes eligen esta ciudad como destino; entre ellos el mismo Elías, quien a pesar de vivir en la Gran Manzana, aseguró que aún quedan muchas más por mencionar.