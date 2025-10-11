Viva

Elías Alvarado se emociona al escuchar marimba costarricense: ‘Es un sentimiento lindísimo’

El periodista de Teletica compartió un emotivo momento al entrevistar al marimbista Freddy Calvo durante una noche folclórica

Por Fiorella Montoya
Elías Alvarado vivió un momento especial en Nueva Jersey al escuchar el sonido de la marimba tica, interpretada por el músico Freddy Calvo ante la comunidad costarricense.
Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

