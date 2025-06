Elías Alvarado narra el dolor de una familia costarricense separada por las redadas en Estados Unidos

El periodista costarricense Elías Alvarado, de Telenoticias de Teletica, ha cubierto de cerca el ambiente tenso por las redadas migratorias en Estados Unidos. El comunicador se mostró visiblemente afectado por la situación, pero con profesionalismo informó a los ticos. Su trabajo evidenció la detención de un padre de familia costarricense en Nueva Jersey.

Eso quedó evidenciado en la edición meridiana del noticiero de este sábado 14 de junio, cuando Alvarado presentó una entrevista que hizo con una familia costarricense que se vio afectada por las redadas.

El padre de la familia fue detenido por las autoridades migratorias y actualmente está recluido en un centro penal en Nueva Jersey.

Alvarado logró contactar a la familia, habló con la esposa del tico en su casa y también con el propio detenido vía telefónica.

LEA MÁS: Teletica: Elías Alvarado hace historia como el primer empleado desde Estados Unidos en 65 años

En la transmisión de este sábado por Teletica, se pudo ver el trabajo de investigación de Alvarado desde Estados Unidos.

“En realidad, estoy viviendo una experiencia que no se la deseo a nadie. No es porque sea algo malo, simplemente es la libertad. La libertad es muy preciada. Cuando uno la tiene, no la aprecia tanto como cuando se la quitan. Y lo peor es que le quiten a uno la libertad sin cometer ningún delito”, declaró el costarricense detenido al periodista que funge como corresponsal de Telenoticias en el país norteamericano.

Su esposa, por su parte, le narró al reportero los momentos de angustia cuando su esposo fue abordado por las autoridades. La mujer agregó que tienen 18 años de vivir en Estados Unidos y que después de que su esposo sea deportado, se reencontrarán en Costa Rica.

Elías Alvarado se ha destacado como un importante punto de encuentro de información relevante para los costarricenses en Estados Unidos a través de la pantalla de Teletica.

LEA MÁS: (Video) Ignacio Santos agarró ‘caído’ a Elías Alvarado: ‘Al jefe no se le puede mentir’