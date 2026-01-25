Elías Alvarado, de Teletica, sufre con tristeza y enojo por situación que lo llena de impotencia

Elías Alvarado, periodista de Teletica, sufre con tristeza y enojo por el panorama actual de Estados Unidos y las reacciones que esto provoca en redes sociales.

En las últimas horas, Alvarado ha dado cobertura en sus redes sociales a la tensa coyuntura en ese país, donde se dan protestas contra el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

La violenta represión de este cuerpo policial ha recrudecido durante el mandato de Donald Trump. Además de las redadas contra los inmigrantes, los oficiales asesinaron a dos manifestantes.

Elías Alvarado no oculta su dolor por la represión contra los migrantes en Estados Unidos

Esta realidad toca muy de cerca a Alvarado, quien migró a suelo estadounidense hace 12 años. Sumado a esto, ha tenido que lidiar con comentarios de odio, tras informar de estos asesinatos.

“Tristeza, impotencia, enojo… y una profunda reflexión sobre lo que estamos viviendo como sociedad. Hoy leí comentarios aquí en mi muro, donde algunas personas justifican y avalan la muerte de un ser humano, y eso me duele profundamente”, escribió el comunicador.

El corresponsal de Telenoticias recalcó que, independientemente de las circunstancias que rodeen la muerte de una persona, esta no puede normalizarse.

“¿En qué momento perdimos la empatía? ¿En qué momento la vida del otro dejó de importarnos? Detrás de cada noticia hay familias rotas, seres queridos de luto y preguntas que aún no tienen respuesta. La indignación puede ser legítima, pero la deshumanización jamás debería ser aceptable“, enfatizó.

Finalmente, como ya lo ha dejado claro en otras ocasiones, Alvarado marcó límites al asegurar que en sus redes sociales no da cabida al odio y la insensibilidad hacia el dolor ajeno.

“Este es un espacio para informar, reflexionar y debatir con respeto, no para perder la humanidad. Reflexionemos. Escuchemos. Seamos empáticos. Porque cuando se pierde la empatía, todos perdemos un poco”, concluyó su mensaje.