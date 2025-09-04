Viva

El viaje inaugural de un lujoso yate terminó en tragedia

El Dolce Vento, una embarcación nueva valuada en $1,4 millones, se hundió apenas zarpó desde un puerto turístico en Turquía

Por O Globo / Brasil / GDA
El Dolce Vento, una embarcación nueva valuada en $1,4 millones, se hundió apenas zarpó desde un puerto turístico en Turquía.
El Dolce Vento, una embarcación nueva valuada en $1,4 millones, se hundió apenas zarpó desde un puerto turístico en Turquía. (The Sun/Captura de video)







notas iaYateTurquía
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

