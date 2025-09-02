Así es el parque temático del capibara, dedicado al animal de moda y donde se puede interactuar con ellos

Los amantes de las capibaras ya no necesitan desplazarse a zoológicos en grandes ciudades para compartir espacios con estos animales. Ahora existe un lugar especialmente diseñado para convivir con esta especie.

Se trata de Capybara Village, un nuevo sector ubicado dentro del Parque Ecoturístico Pai Pai, en Baja California, México. Su inauguración se realizó el 24 de agosto por iniciativa del gobierno estatal.

Este espacio forma parte de un parque más amplio que ofrece recorridos guiados, zonas de juegos, talleres educativos, espacios para descansar y múltiples actividades para todas las edades. El enfoque principal es la interacción segura con capibaras.

Los visitantes pueden alimentarlas bajo supervisión, tocarlas y fotografiarse con ellas.

Según información del parque, esta iniciativa refuerza el compromiso con la educación ambiental, la conservación animal y el turismo sustentable.

¿Cuáles son los horarios y precios para ingresar?

El parque abre de lunes a viernes de 9 a. m. a 6 p. m., mientras que sábados y domingos opera hasta las 7 p. m. (hora local).

La entrada a Capybara Village cuesta $13,40. La opción de contacto directo con los animales tiene un costo adicional de $16,08.

Si se desea ingresar al parque completo, el precio es de $31,90 para adultos y $29,50 para niños.

