El periodista y presentador Álex Alvarado se fue donde Yamileth Guido, directora de Giros, canal 6, y le dijo: pruébeme y si no sirvo no me contrata. Así, este talentoso joven dio otro buen paso que constituye todo un reto, aunque para hacerlo dejó su querido VM Latino donde estuvo por dos años; desde niño soñó con estar en esa televisora que comanda Paul André, quien le dio la oportunidad hace dos años y él la aprovechó. Lo hizo bien.